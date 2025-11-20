Церковне свято 21 листопада / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 21 листопада, в православному календарі Введення в храм Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста). Згідно з церковним Переданням, Марії було три роки, коли вона вперше з’явилася у храмі. Там вона залишилася жити та виховувалася під опікою священиків, готуючись до виконання Божого задуму — стати Матір’ю Спасителя. Ця подія символізує повну відданість Бога людині та готовність людини служити Йому.

Дівчинка Марія, ввійшовши до храму, залишилася чистою й безгрішною, що стало прикладом для всіх християн. У храмах відбуваються святкові богослужіння, читаються молитви до Пресвятої Богородиці.

Прикмети 21 листопада



Ясна й холодна погода — до морозної та суворої зими.

Сніг 21 листопада — буде довга й холодна зима, багато снігу.

Теплий день на Введення — весна наступного року буде пізньою, врожай не надто багатим.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями у великі релігійні свята не можна займатися тяжкою фізичною працею. Цей час краще присвятити молитві, роздумам про духовне та внутрішню гармонію. Заборонено шити, вишивати, прибирати, прати та виконувати інші хатні справи, а також вживати алкоголь. Крім того, не варто давати чи брати в борг, адже це вважається передвісником матеріальних труднощів і нестачі добробуту.

Що можна робити завтра

У православне свято віряни звертають свої молитви до Діви Марії, просячи у неї здоров’я, духовного захисту та покровительства. До Матері Божої звертаються за зціленням від недуг, зміцненням віри, прощенням гріхів, а також за благословенням на щасливе подружнє життя.