21 лютого — яке церковне свято, чому на Тимофія варто позбутися зайвих речей

Завтра, 21 лютого, в православному календарі день пам’яті преподобного Тимофія. Святий Тимофій, також відомий як Тимофій Весновій, жив у Малій Азії у VIII столітті. Від юності він присвятив себе утриманню і молитвам, за що Господь дарував йому здатність зцілення і владу над нечистою силою. Святий Тимофій відзначався чималою кількістю див, які він здійснював за допомогою молитов. Наприклад, він рятував біснуватих людей від демонів та виліковував важкохворих. Останні роки свого життя провів у самоті, багато молився та поневірявся в пустелі. Помер у глибокій старості.

Прикмети 21 лютого

Народні прикмети 21 лютого / Фото: Pexels

Сонячний день — скоро прийде справжня весна.

Південний вітер і гроза — чекайте на теплу погоду навесні.

Ще не тануть бурульки — буде холодно.

Що завтра не можна робити

Не можна пити алкогольні напої, інакше всі ваші минулі біди повернуться і будуть ще важчими. А ось наші предки вірили, що вживання алкоголю цього дня призводить до проблем з розумовими здібностями. Не бажано пересаджувати, підливати чи підживлювати кімнатні рослини — вони швидко зів'януть.

Що можна робити завтра

Здавна вірили, що на Тимофія варто позбутися всіх зайвих речей, це допоможе прогнати з оселі всі біди і хвороби, які накопилися за зимовий час. Наші предки вважали, що сонячне світло цього дня має цілющі властивості, тому літні люди обов'язково виходили на вулицю.

Читайте також: