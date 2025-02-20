21 лютого — яке церковне свято, чому потрібно наводити лад в оселі і не можна стригти нігті

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 21 лютого, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Тимотея. Преподобний Тимотей жив у IV столітті та був великим аскетом, який усамітнився в пустелі для молитви та духовного вдосконалення. Він суворо постив, проводив життя в безперервній молитві й духовних подвигах.

Святий Тимотей був відомий даром прозорливості — Бог відкривав йому майбутнє, а також таємниці людських душ. До нього приходили за порадою та зціленням не тільки прості люди, а й монахи, які прагнули досягти духовної досконалості.

Його подвижницьке життя та тверда віра стали прикладом для багатьох християн. Він мирно відійшов до Господа та був прославлений Церквою як святий. Цього дня православні християни просять у святого Тимотея зміцнення у вірі, допомоги в подоланні спокус і наставлення на праведний шлях.

Церковне свято 21 лютого — день пам'яті святого Євстатія, архієпископа Антіохійського

Євстатій народився в III столітті в місті Сиді (Памфілія, Мала Азія). Він здобув глибоку освіту й став відомим своєю вченістю та благочестивим життям. Спочатку він був єпископом міста Берії (сучасний Алеппо, Сирія), а близько 324 року став архієпископом Антіохії — одного з найважливіших центрів раннього християнства.

Святий Євстатій був активним захисником православного вчення проти аріанської єресі, яка заперечувала божественну природу Ісуса Христа. Він брав участь у Першому Вселенському соборі (325 рік) в Нікеї, де разом із святим Афанасієм Великим і святителем Олександром Александрійським виступив проти Арія. Собор засудив аріанство й ухвалив Нікейський Символ віри, який визнає Сина Божого "єдиносущним Отцеві".

Однак аріанська партія, яка мала підтримку імператора Констанція II (сина Костянтина Великого), почала переслідувати православних єпископів.

Приблизно 330 року аріани, за допомогою наклепу, домоглися усунення Євстатія з Антіохійської кафедри. Його звинуватили у блуді (ймовірно, сфабрикований наклеп), засудили на соборі аріанських єпископів і заслали до Тракії (територія сучасної Болгарії, Греції та Туреччини). Святий Євстатій помер у вигнанні, зберігши вірність православ'ю. Його мощі були повернуті до Антіохії лише 482 року, за часів імператора Зенона, коли Церква знову офіційно відсторонилася від аріанства.

Прикмети 21 лютого

Народні прикмети 21 лютого / Фото: Unsplash

Яка погода 21 лютого – такою буде і весна.

Теплий вітер – до ранньої весни, холодний – до затяжних морозів.

Горобці весело цвірінькають – до потепління.

Що завтра не можна робити

Не можна сваритися та лихословити – вважалося, що сказане цього дня може здійснитися. Не варто позичати гроші – щоб не віддати разом із ними свій добробут. Не можна стригти волосся та нігті – це могло “вкоротити” життя чи позбавити удачі.

Що можна робити завтра

Спостереження за погодою – вважалося, що цього дня можна передбачити, якою буде весна. Очищення дому – господарі намагалися навести лад у хаті, бо вірили, що чистота принесе добробут. Підготовка насіння – наші предки починали перебирати та готувати насіння до весняного висівання.

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