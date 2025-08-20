Церковне свято 21 серпня / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Завтра, 21 серпня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Тадея. В Новому Завіті він також відомий як Юда Фаддей або Юда, брат Якова (не плутати з Юдою Іскаріотом). Іноді його називають просто Фаддей, щоб відрізнити від інших Юд. Тадей входив у число дванадцяти апостолів Ісуса Христа — найближчих учнів, які отримали завдання проповідувати Євангеліє по всьому світу.

За переданнями, після Вознесіння Ісуса апостол Тадей проповідував християнство у різних країнах. Існують свідчення, що він нібито відвідував Сирію, Месопотамію (територія сучасного Іраку), а також Персію, де мав багато послідовників і прийняв мученицьку смерть.

Церковне свято 21 серпня — день пам’яті святої мучениці Васси

Свята Васса відома як мучениця — людина, яка за віру в Христа пройшла через страждання і смерть, не відрікшись від християнства.

Реклама

Точні дати життя і місце народження Васси історично не зафіксовані, але за традицією вона жила в часи ранніх гонінь на християн, ймовірно, у ІІІ або ІV столітті нашої ери — період, коли християнство ще не було офіційно визнаною релігією і піддавалося переслідуванням з боку римської влади.

Васса прийняла мученицьку смерть за свою віру. За переказами, вона не відреклася від Христа навіть під загрозою смерті, терплячи тортури і знущання, що було характерно для мучеників того часу. Свята Васса часто згадується у спільноті мучеників, і її ім’я звучить у богослужіннях, молитовниках і акафістах, де прославляється її стійкість і віра.

Прикмети 21 серпня

Народні прикмети 21 серпня / © unsplash.com

21 серпня ясна і тепла погода — осінь буде теплою і сухою.

Якщо цього дня йде дощ — буде рання холодна осінь.

Туман на ранок 21 серпня віщує дощ найближчими днями.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями, 21 серпня не рекомендується відвідувати гостей або приймати їх у себе — це може призвести до сварок і неприємних ситуацій. Також варто проявити пильність у фінансових справах: великі покупки й важливі витрати краще відкласти на інший день, аби уникнути можливих втрат чи проблем.

Що можна робити завтра

У молитвах до апостола Тадея люди звертаються з проханнями підтримати їх у найскладніших життєвих обставинах, просять його захистити і надати їм мужності та сили подолати труднощі.