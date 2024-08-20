21 серпня — яке церковне свято, чому не можна спілкуватися з людьми, які мають карі очі

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 21 серпня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Тадея. Тадей походив із єврейського народу. Він був родичем Ісуса Христа по лінії Йосипа, а тому його часто називають "братом Господнім". У Новому Завіті його інколи плутають з апостолом Юдою Іскаріотом через ім'я Юда (Judas), тому його частіше називають "Тадей" або "Юда Тадей".

Тадей був серед 12 апостолів, які супроводжували Ісуса під час його проповідувань. Після Вознесіння Ісуса він разом з іншими апостолами отримав місію поширювати християнське вчення по всьому світу. За переказами, після П'ятидесятниці Тадей вирушив проповідувати у різні регіони, зокрема в Месопотамію, Сирію та Персію (сучасний Іран). Він активно поширював християнську віру, зцілював хворих і проповідував покаяння.

У Новому Завіті є невеликий лист, відомий як "Послання Юди". Хоча немає повної впевненості, що його автором був саме апостол Тадей, його вважають одним із можливих авторів. Лист закликає до боротьби з єресями та збереження віри. Як багато апостолів, Тадей зазнав мученицької смерті через свою проповідницьку діяльність. За одними переказами, він був забитий палицями в Персії; за іншими — його вбили через зраду язичницькі жерці, яких він навертав до християнства. Тому його часто зображують з палицею або сокирою в руках як символ мучеництва.

Церковне свято 21 серпня — день пам'яті святої мучениці Васси

Свята Васса була дружиною язичницького жерця і мала трьох синів — Феогнія, Агапія і Піста. Усі вони були виховані в християнській вірі і разом зі своєю матір'ю були відданими християнами. Однак, коли почалися переслідування християн, Васса та її сини були піддані важким випробуванням через свою віру.

Свята Васса та її сини були заарештовані за наказом римської влади через відмову приносити жертви язичницьким богам. Під час суду її сини відкрито визнали себе християнами і відмовилися зректися своєї віри. За це їх піддали жорстоким тортурам і стратили на очах у матері. Попри глибокий біль, Васса залишалася вірною Христу і продовжувала сповідувати християнську віру.

Після смерті її синів Вассу також піддали тортурам. За переказами, її намагалися змусити зректися християнства через побої та муки, але вона залишилася непохитною у вірі. Врешті-решт її стратили, за різними версіями, або через обезголовлення, або через потоплення в морі.

Прикмети 21 серпня

Народні прикмети 21 серпня / Фото: Unsplash

Тепло і ясно — така погода стоятиме ще 4 тижні.

Багато павутини до теплої погоди.

Багато мишей з'явилося — зима буде холодною.

Що завтра не можна робити

В жодному разі не дивіться в очі і не спілкуйтесь з кароокими людьми. Вони можуть наврочити, самі того не бажаючи. Також заборонено витирати лампи від пилюки — в життя прийде період бід і страждань.

Що можна робити завтра

Це енергетично сильний день, можете покладатися на свою інтуїцію та внутрішній голос. Можете сміливо відправлятися у подорож, але краще це робити в другій половині дня.

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