21 серпня — яке церковне свято, чому потрібно загадувати бажання та слідкувати за погодою

Завтра, 21 серпня, в православному календарі день пам’яті святого Мирона Критського. Святий Мирон єпископ Критський був великим пастирем і чудотворцем, який жив у III-IV століттях. Він народився на острові Крит і займався землеробством, маючи родину. Він славився своєю доброчесністю і милосердям, допомагаючи усім, хто потребував його допомоги. Одного разу він навіть допоміг злодіям, які хотіли вкрасти його зерно, поніс їм на плечах їхні мішки.

За свої добрі вчинки він був рукопокладений у священники, а пізніше у єпископи Гортинського і архиєпископи Критського. Він був сильним заступником своєї пастви під час гонінь на християн, які влаштували імператори Декій і Діоклетіан. Він також творив багато чудес силою Божою, зупиняючи річки, лікуючи хворих і воскрешаючи мертвих. Він прожив майже 100 років і мирно помер близько 350 року. Його святе тіло було поховане в Гортинському соборі, де його мощі продовжують творити чудеса.

Прикмети 21 серпня

Народні прикмети 21 серпня / Фото: Pexels

В лісі багато ягід — до холодної зими.

Вранці туман та роса — день буде теплим.

Тиха вода у водоймах опівдні — чекайте на м'яку осінь та сніжну зиму.

Що завтра не можна робити

Церква забороняє цього дня скаржитися на долю, сваритися, лихословити, лінуватися. Також в народі казали, що не можна загадувати плани на далеке майбутнє, тому що вони не здійсняться. Не варто піднімати з землі будь-які речі, особливо монети.

Що можна робити завтра

Наші предки вірили, що цього дня можна загадувати бажання і дивитися, чи воно збудеться. Для цього виходили на перехрестя, промовляли своє бажання і чекали на вітер. Якщо він подує в обличчя, все загадане скоро здійсниться. Самотні дівчата моляться 21 серпня святому Мирону, який допоможе знайти свою другу половинку.

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