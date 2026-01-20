Церковне свято 21 січня / © Pixabay

Реклама

Завтра, 21 січня, в православному календарі день пам’яті святого ісповідника Максима. Святий Максим Ісповідник народився близько 580 року в імперському місті Константинополі (нині Стамбул). Він походив із побожної, освіченої родини і змалку отримав глибоку освіту — опанував граматику, риторику, філософію і богословські науки, зокрема твори античних філософів і християнських отців.

Завдяки видатним розумовим здібностям та чеснотам він почав кар’єру при дворі Візантійського імператора Іраклія I, ставши першим секретарем імператора і головним радником — обійнявши посаду, яка відкривала шлях до впливу в державних і церковних справах.

Однак життя при дворі з часом обтяжило Максима. Близько 614 року він відмовився від мирських честей і благ, залишив імператорську службу і прийняв чернечий постриг у монастирі Хрисополя на азійському березі Босфору. Невдовзі завдяки своїй скромності, мудрості і духовній глибині він був обраний ігуменом (настоятелем) обителі, хоча й жив залишався простим ченцем.

Реклама

Це рішення мало глибоке значення: Максим усвідомив, що справжнє служіння Богові й людям не в політичній хитрості, а в щирому духовному житті і пошуку істини.

Головний духовний подвиг Максима пов’язаний із його участю в богословській боротьбі проти єресі монотелізму (Monothelitism). Ця єресь стверджувала, що Христос має одну — божественну — волю, хоча вже було визнано, що Він має дві природи: божественну і людську (Халкедонський символ віри). Максим, глибоко знаючи Святе Письмо і церковні постанови, рішуче відстоював, що Ісус Христос має дві волі — Божу і людську — у єдиній особі.

Від 634 року він активно виступав проти монотелізму, в тому числі на місцевих соборах у Карфагені та, пізніше, на Римському соборі, де монотелізм був засуджений.

Він був засланий до Лазики (нині грузинські землі), де помер 13 серпня 662 року.

Реклама

Церковне свято 21 січня — день пам’яті святого мученика Неофіта

Святий мученик Неофіт народився у древньому місті Нікея в області Біфінія (між Європою й Азією, нині територія Туреччини) у християнській родині благочестивих батьків Теодора і Флорентії. Від дитинства він вирізнявся побожністю й любов’ю до Бога, а цей Божий поклик від самого юного віку визначив його життєвий шлях.

Вже в дев’ять років, прагнучи цілковитої відданості Господу, Неофіт залишив звичне життя й оселився в печері на горі Олімп (не такий як грецький, а аналогічна назва в Малій Азії), де подвизався в молитві, пості та спогляданні Бога. Там він проводив дні в аскетичному житті, жив лише молитвою і постом, відмовившись від всього земного.

Коли Неофіту виповнилося 15 років, він почув від Бога поклик повернутися до рідного міста і водночас — дати свідчення про Христа. У період, коли імператор Діоклітіан розгорнув одне з найбільш жорстоких гонінь на християн (кін. III — поч. IV ст.), юнак наважився вийти на площу Нікеї і відкрито сповідувати віру в Ісуса Христа, зневаживши поганські язичницькі культи і боги безсилля.

Його сміливе свідчення перед місцевим правителем — намісником під владою імператора на ім’я Максим — викликало лють та неприязнь. За це святого жорстоко піддали тортурам. Проте за Божою благодаттю мученику дивом вдавалося витримувати ці випробування. Коли звірі не торкнулися його, один із язичників, обурений цим дивом, підійшов і з мечем і убив святого, завершивши його мученицький шлях 303 року.

Реклама

Прикмети 21 січня

Народні прикмети 21 січня / © pexels.com

Якщо на Неофіта йде сильний сніг, очікують тривалі морози.

Хмари з заходу означають, що буде похмура та сніжна погода кілька днів поспіль.

Якщо птахи співають або сідають близько до хат, готуються до сильних морозів або хуртовини.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями цього дня небажано сваритися, особливо з рідними та близькими, а також давати в борг сіль — вважається, що разом із нею з дому можуть піти щастя та добробут.

Що можна робити завтра

У православ’ї цього дня звертаються до преподобного Максима як до заступника перед Богом. Моляться за підтримку вдів і сиріт, просять розради у прикрощах, образах та життєвих труднощах. Крім того, день присвячений пошані до людей, які виявляли милосердя та приходили на допомогу іншим у скрутні часи.