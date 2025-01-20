21 січня — яке церковне свято, чому цей день краще проводити з рідними людьми

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 21 січня, в православному календарі день пам’яті святого ісповідника Максима. Максим народився в Константинополі (сучасний Стамбул) у родині аристократів, ймовірно, в середині VII століття. Отримав класичну освіту, вивчаючи як християнські, так і язичницькі науки. З юних років відзначався розумом і глибокою вірою.

Максим розпочав служіння в Константинополі. Його духовне і інтелектуальне обдарування дозволило йому здобути повагу серед священнослужителів. Він працював секретарем у імператора, але, незважаючи на високу посаду, вирішив присвятити своє життя богослов'ю. Максим Ісповідник виступав проти монофелітської єресі, що стверджувала, що у Христі була одна, а не дві волі — божественна і людська. Ця єресь була поширена на Сході і підтримувалась деякими церковними авторитетами, зокрема, імператорами. Він відстоював православну доктрину про дві волі в Христі, божественну і людську, підкреслюючи, що обидві вони є необхідними для повного спасіння.

Максим став відомим за свою відданість істині і боротьбу проти єресей. За свою боротьбу проти монофелітства його неодноразово викликали на суди і врешті-решт засудили до страти. Він був підданий жорстоким тортурам, зокрема, йому обрізали язик і відрізали праву руку, щоб припинити його проповідь, але святий Максим продовжував говорити і писати, навіть після цих мученицьких страждань.

Церковне свято 21 січня — день пам'яті святого мученика Неофіта

Святий Неофіт народився в місті, ймовірно, в III або IV столітті в Кілікії (сучасна південна Туреччина). Як і багато інших ранніх християн, він був змушений зустрітися з жорстокими гоніннями з боку язичницької влади. Згідно з літературними джерелами, він був молодим, благочестивим християнином, що виріс у християнській родині.

Неофіт був відданий служінню Христу та активно підтримував християнську віру в той час, коли християни часто зазнавали переслідувань через свої переконання. Його релігійне життя й служіння привели його до пізнього мучеництва.

Під час гонінь на християн, які стали звичайними в період правління імператорів, таких як Діоклетіан і Максиміан, Неофіт був схоплений за свою віру. Під час допитів він не зрікся своєї християнської віри, не відмовився від служіння Христу, за що зазнав тяжких тортур.

Його мучеництво було жорстоким. За відмову принести жертву язичницьким богам, святого Неофіта піддали катуванням, серед яких були побиття, спалення, а також інші форми фізичних мук, щоб змусити його відректися від християнської віри. Проте, він залишався непохитним у своїй вірі.

Згідно з деякими джерелами, святий Неофіт був страчений, і його мученицька смерть стала свідченням його великої відданості Христу. Це мучеництво стало прикладом для багатьох інших християн того часу, надихаючи їх на стійкість перед гоніннями.

Прикмети 21 січня

Народні прикмети 21 січня / Фото: Unsplash

Цілий день сніжить — кінець січня буде сніговим.

Птахи на землю не спускаються — погода зовсім скоро зіпсується.

Вітер з південної сторони — влітку буде багато гроз.

Що завтра не можна робити

Погода наприкінці січня вважається непередбачуваною, тому наші предки намагалися не ходили зайвий раз в ліс чи гори. Не можна сваритися і лаятися — це принесе негаразди в сімейному житті.

Що можна робити завтра

Без необхідності з дому не виходять, тому день зазвичай проводять з рідними. Вважається, що тоді можна отримати сімейне щастя.

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