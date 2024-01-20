21 січня — яке церковне свято, що не можна робити в день Максима Сповідника і чому

Завтра, 21 січня, в православному календарі день пам’яті преподобного Максима Сповідника. Максим Сповідник був видатним християнським богословом, неоплатоніком, чернецем і мучеником. Він народився в Константинополі 580 року і виріс в аристократичній сім’ї. Він відмовився від придворного життя і постригся в монастирі, де став ігуменом. Він боровся проти єресі монофелітизму, яка заперечувала дві волі в Христі — божественну і людську. Він писав багато творів про христологію, духовне життя, космологію і етику. Він був засуджений на заслання і помер 662 року від наслідків катувань. Церква вшановує його як святого і Церковного Вчителя.

Прикмети 21 січня

Народні прикмети 21 січня / Фото: Pexels

Сонячна і безхмарна погода до швидкого морозу і ранньої весни.

Сильний вітер — весна прийде пізно.

Вночі небо зоряне — урожай буде багатим.

Що завтра не можна робити

Під особливою забороною на Максима Сповідника сварки з рідними та близькими людьми. Здавна вірили, що вони принесуть проблеми зі здоров'ям. Також не варто насміхатися над людьми, які зазнали в чомусь невдачі. Інакше ви опинитесь на їхньому місці. Категорично заборонено позичати сіль — разом з нею ви віддасте сімейне щастя.

Що можна робити завтра

Цього дня потрібно згадати добрим словом та молитвою всіх тих, хто хоча б раз приходив до вас на допомогу. А ще краще подякувати хорошою справою, яка тепер допоможе в чомусь їм.

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