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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
440
Час на прочитання
3 хв

21 травня — яке церковне свято, що цього дня не варто одягати, щоб не накликати на себе біду

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 21 травня

Церковне свято 21 травня / © pixabay.com

Завтра, 21 травня, в православному календарі день пам’яті святих рівноапостольних Костянтина і Олени. Народившись у римській знатній сім’ї, Костянтин спочатку був одним із численних амбітних правителів імперії, але саме він зумів об’єднати величезну державу під знаменом християнства. У вирішальний момент — перед битвою, яка визначила долю імперії — він побачив видіння: небесний знак хреста і слова, що закликали йти під його прапором. Це стало переломним моментом.

Замість старих язичницьких богів, Костянтин обрав Бога християн, і його рішення запустило лавину змін. Завдяки йому був виданий знаменитий Міланський едикт — документ, який проголосив свободу віросповідання і поклав край жорстоким гонінням на християн. Імператор не просто дозволив віру — він зробив її державною опорою. Він збудував нову столицю — Константинополь — яка стала духовним та культурним центром Сходу на століття вперед.

Але найважливіше — Костянтин скликав перший Вселенський собор у Нікеї, де було закладено основи християнського віровчення і остаточно сформовано канон Церкви. Ця подія змінила релігійний ландшафт світу.

Олена, мати Костянтина, була справжньою християнською душею і зразком віри. Вона вірила в Бога всім серцем і зробила все, щоб прославити цю віру не лише в серці, а й у світі.

Її паломництво до Святої Землі стало одним із найважливіших епізодів в історії християнства. Вважається, що саме вона знайшла той самий Хрест, на якому розіп’яли Ісуса Христа — найсвятіший символ спасіння і надії для всіх віруючих. Відкриття Животворящого Хреста стало потужним знаком для всієї християнської спільноти і збудило новий поштовх до зміцнення віри.

Олена ініціювала зведення храмів і святих місць, які стали осередками духовності і паломництва. Її добрі справи та благодійність зробили її символом християнської любові і відданості.

Чому їх називають рівноапостольними?

Це почесне звання не дається просто так — його отримують ті, хто, немов апостоли, просвічують світ своїм прикладом, вірою і діяннями. Костянтин і Олена не просто підтримали християнство — вони зробили його фундаментом нової цивілізації, вплинули на долі мільйонів людей і відкрили епоху, де віра стала джерелом сили і єдності.

Їхня спадщина — це не лише стародавні документи та храми, а живе джерело натхнення для кожного, хто шукає світло у темряві світу.

Прикмети 21 травня

Народні прикмети 21 травня / © unsplash.com

Народні прикмети 21 травня / © unsplash.com

  • Вітер 21 травня, що дме зі сходу — до врожаю буде багато дощів.

  • Рясна роса вранці — до хорошого врожаю.

  • Якщо 21 травня грім або гроза — буде хороший урожай, і літо буде родючим.

Що завтра не можна робити

Цього дня категорично не варто займатися плітками, сваритися чи ображати інших словами. Також не варто відмовляти тим, хто потребує допомоги — це принесе негаразди.

Народні вірування наполегливо радять уникати в цей день темного одягу, бо він притягує смуток і печаль у родину. Також не варто починати сватання чи будь-які заручини — шлюб, укладений у цей час, обіцяє бути неспокійним і нетривалим.

Що можна робити завтра

Святих рівноапостольних царя Костянтина і царицю Олену шанують як заступників миру і добробуту. Їх просять дарувати людям мудрість, внутрішню силу, терпіння у випробуваннях і міцне здоров’я. Особливо вірять, що свята Олена є покровителькою літніх, оберігаючи їх від недуг і самотності.

У день святої Олени молоді дівчата звертаються до неї з молитвами про справжнє кохання і доброго нареченого, що стане надійним супутником у житті. За народними переконаннями, все, що посіють чи посадять у цей святий час, отримує особливий захист і благословення від самої святої.

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Дата публікації
Кількість переглядів
440
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