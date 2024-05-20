21 травня — яке церковне свято, що не можна робити, щоб в життя не прийшла "чорна смуга"

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 21 травня, в православному календарі день пам’яті рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени. Костянтин перейшов на християнство і став першим імператором, який визнав християнство. 313 року він видав Міланський едикт, який гарантував віротерплячість для християн. Він підтримував Церкву, будував церкви та відновлював релігійні об’єкти.

Олена Константинопольська відіграла важливу роль в історії, особливо в контексті християнства та Римської імперії. Вона виховала свого сина в християнстві та сприяла тому, щоб згодом Костянтин зробив християнство основною релігією Римської імперії.

Олена вирушила в паломництво до Єрусалима, де провела розкопки в місцях, пов’язаних із Ісусом Христом. За легендою, під час цих розкопок був знайдений Гроб Господній, Животворний Хрест та інші реліквії Страстей. Мощі святої Олени перебувають у різних храмах, включаючи один у Парижі, де вони зберігаються в саркофагу.

Прикмети 21 травня

Народні прикмети 21 травня / Фото: Unsplash

Дощовий день — до дощової осені.

Веселка на західному боці — до дощу.

Над лісом туман — чекайте на велику кількість грибів.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші пращури намагалися не витирати пилюку в будинку, тому що вірили, що це накличе "чорну смугу" в життя. Також заборонялося піднімати з землі чужі прикраси. Це несло самі біди.

Що можна робити завтра

Наші предки вірили, що сон, який наснився в ніч проти 21 травня, не віщий, але несе певну важливу для вас інформацію, яка може знадобитися через вісім днів.

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