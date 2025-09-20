ТСН у соціальних мережах

21 вересня — яке церковне свято, про що слід помолитися святому апостолу Кондрату

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Церковне свято 21 вересня

Церковне свято 21 вересня / © unsplash.com

Завтра, 21 вересня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Кондрата. Вважається, що він був одним із сімдесяти апостолів, яких Ісус Христос послав проповідувати Євангеліє (згадуються в Євангелії від Луки, 10:1-24). Про його сімейне походження і місце народження точних даних немає. За деякими переказами, він походив із Малої Азії або Греції.

Кондрат разом із іншими апостолами подорожував по містах і селищах, проповідуючи Христове вчення. Основна діяльність: проповідь Євангелія, навернення язичників, укріплення християнських громад. Його особливістю було терпіння й смирення, а також велика відданість учінню Христа. Як і більшість апостолів, Кондрат зазнав переслідувань від язичницької влади. Традиційно вважають, що він помер як мученик, відстоюючи віру.

Прикмети 21 вересня

Народні прикмети 21 вересня / © unsplash.com

  • Ясна погода 21 вересня — буде хороша осінь і тепла зима.

  • Туман вранці — очікується дощова осінь.

  • Сильний вітер — зима буде сніжною та вітряною.

Що завтра не можна робити

Народні повір’я цього дня рішуче застерігають від ліні та бездіяльності — ледарство може відлякати достаток із дому. Великі покупки краще відкласти, бо все, придбане на Кондрата, швидко втратить свою цінність. Також заборонено давати гроші в борг або самим позичати — повернути їх буде надзвичайно важко. Ще одна важлива прикмета: не слід носити чуже взуття, інакше можна “підхопити” чужі хвороби та життєві негаразди.

Що можна робити завтра

У молитвах до апостола, якого вшановують цього дня, просять здоров’я, зцілення від недуг і життєвих сил. Цього дня також важливо проявити старанність і енергію: прибирання в домі та на подвір’ї, наведення порядку в речах та справах вважається особливо корисним. У народних віруваннях кожна праця, виконана на Кондрата, обов’язково повертається сторицею — у вигляді достатку, спокою та добробуту для всіх домочадців.

