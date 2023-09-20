21 вересня — яке церковне свято, чому не варто йти до лісу і їсти до вечора

Завтра, 21 вересня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Кодрата. Святий апостол Кодрат був одним з семидесяти учнів Господа Ісуса Христа, які проповідували Євангеліє по всьому світу. Він народився в Анатолії в першому столітті і став єпископом Афін після мученицької смерті святого Публія. Був високоосвіченим і талановитим письменником, який написав "Апологію" - твір на захист християнства перед імператором Адріаном. Він також є автором послання до Діогнета, яке вважається одним з найкращих зразків ранньохристиянської літератури.

Він був свідком хресної смерті Христа і Його воскресіння, і довго жив після цих подій, давши своє свідчення багатьом людям. За свою віру в Христа він був переслідуваний, побитий каменями і ув’язнений. Він помер в темниці від голоду, не раніше 130 року. Він є першим з грецьких апологетів і одним з найпочесніших святих Православної Церкви.

Церковне свято 21 вересня — день пам'яті священномучеників Іпатія та Андрія

Священномученики Іпатій та Андрій були двома християнськими свідками, які постраждали за свою віру в переслідуваннях під імператором Децієм у III столітті. Вони народилися в Лідії, малоазійській провінції Римської імперії, і з дитинства навчалися в монастирі. Вони були видатними за свою мудрість, благочестя і доброту. Коли Децій видав указ про загальне жертвопринесення богам Риму, Іпатій та Андрій відмовилися цього робити і заявили про свою християнську віру. За це вони були схоплені і приведені до місцевого правителя, який наказав їх катувати і погрожував смертю. Але святі не злякалися і не зрадили Христа. Тоді їх повели на ринкову площу, де обезголовили мечем.

Прикмети 21 вересня

Народні прикмети 21 вересня / Фото: Pexels

Погода цього дня вказує, якою вона буде найближчий місяць.

На березі листя жовтіє знизу — весна буде пізньою.

Почали линяти домашні птахи — чекайте на швидкі заморозки.

Що завтра не можна робити

Вважалося, що цього дня взагалі не можна лінуватися. Люди вірили, що якщо зовсім не присядеш відпочити, тоді можна отримати багатство. Не рекомендувалося давати в борг гроші, тому що можна було їх ніколи більше не побачити. Дівчата намагалися до вечора відмовлятися від будь-якої їжі, вірили, що тоді збережуть молодість і красу. За повір'ями в лісі злі духи цього дня були дуже активні, тому намагалися на самоті до лісу не ходити.

Що можна робити завтра

В народі існувала думка: якщо цього дня зробити хорошу справу, то вона повернеться сторицею. Але не можна було нікому про цю справу розповідати, хвалитися. Вважалося, що святий Кодрат є захисником землеробства, тому цього дня обов'язково займалися збиранням пізнього урожаю.

Читайте також: