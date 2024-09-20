21 вересня — яке церковне свято, що не можна робити цього дня, бо будуть проблеми зі здоров'ям

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 21 вересня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Кондрата. Він народився в Афінах і проповідував у цьому місті, а також у Магнезії, де став єпископом.

Кондрат був відомий своєю ревною проповіддю, яка привела багатьох людей до християнської віри. Він знищував ідолів, руйнував язичницькі храми та виганяв демонів своєю молитвою. Його проповідь була настільки потужною, що язичники, бачачи, як він руйнує їхні ідоли, почали переслідувати його.

Святий апостол Кондрат зазнав багато страждань за свою віру. Його кидали камінням, ув’язнювали та морили голодом, але він залишався живим завдяки Божій благодаті. Після довгих мук він помер, але його душа живе в Царстві Небесному.

Прикмети 21 вересня

Народні прикмети 21 вересня / Фото: Unsplash

Мало грибів, але багато горіхів — буде сніжна і сувора зима.

Почали линяти домашні птахи — зима не за горами.

Яка погода, такою вона буде ще чотири тижні.

Що завтра не можна робити

Не можна цього дня ледарювати, не виконувати свої прямі обов'язки. Інакше в житті почнуться фінансові проблеми. Не рекомендовано ходити в баню, наші предки вірили, що почнуться проблеми зі здоров'ям.

Що можна робити завтра

Важливо робити цього дня якомога більше добрих справ. До того ж робити їх потрібно з чистим серцем, а не задля галочки. Тоді в житті щастя примножиться.

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