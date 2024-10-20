21 жовтня — яке церковне свято, чому не можна ділитися планами і потрібно сидіти вдома

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 21 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Іларіона Великого. Іларіон народився в заможній родині і отримав добру освіту. З юних років він проявляв інтерес до духовного життя. Після зустрічі з святим Антонієм Великим, Іларіон вирішив присвятити своє життя монашескому служінню. Він покинув світське життя та почав жити в пустелі, прагнучи до аскетизму та молитви.

Іларіон заснував декілька монастирів, де впроваджував строгі правила життя. Його подвиги та дух аскетизму привертали до нього численних послідовників. За життя Іларіона приписували численні чудеса, включаючи зцілення хворих та прогнози. Його аскетичний стиль життя і служіння стали прикладом для багатьох. Іларіон помер у старості, залишивши по собі великий спадок.

Його житіє описане в працях різних святих отців, а також в християнських письменах. Іларіон вважається одним з основоположників монашого життя в Палестині.

Прикмети 21 жовтня

Народні прикмети 21 жовтня / Фото: Unsplash

Сніг випав на мокру землю, але не розтанув — наступного року буде великий урожай.

Безхмарна погода до швидкого похолодання.

Вітер південно-східний — йде потепління.

Що завтра не можна робити

Цього дня не можна залишати оселю без серйозної причини — будуть неприємності. Не слід планувати довгі подорожі — вони закінчаться невдачею. Не варто ділитися з іншими своїми планами — задумане не здійсниться.

Що можна робити завтра

Це сприятливий день для зустрічі з родичами або друзями, така зустріч принесе радість. Можна свататися, розповідати про свої почуття і вінчатися.

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