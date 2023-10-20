21 жовтня — яке церковне свято, чому не можна думати погано про інших в Іларіонів день

Завтра, 21 жовтня, в православному календарі день пам’яті Іларіона Великого. Іларіон Великий був одним із перших аскетів і чудотворців у IV столітті. Він народився 291 року поблизу міста Гази і прийняв християнство в Александрії. Після смерті своїх батьків він роздав своє майно убогим і оселився в пустелі, де проводив життя в молитві і посту. Він також заснував перший монастир в Палестині і здійснив багато див, лікуючи хворих і заспокоюючи природні катаклізми. В кінці свого життя, він подорожував різними країнами, шукаючи самотності, і помер на Кіпрі 371 року.

Церковне свято 21 жовтня — день пам'яті мучеників Дасія, Гаії і Зотіка

Мученики Дасій, Гаій і Зотік були придворними і служили у імператора Діоклетіана, який переслідував християн у IV столітті. Вони були таємними вірянами і не хотіли приносити жертви язичницьким богам. Коли почалися гоніння на християн і сталася пожежа в палаці, помічник імператора звинуватив у цьому православних і багато з них загинули, зокрема Дасій, Гаій і Зотік.

Прикмети 21 жовтня

Народні прикмети 21 жовтня / Фото: Pexels

На замерлу землю випав сніг — наступного року буде великий урожай хліба.

Ясна погода — чекайте на похолодання.

Сильний снігопад означає, що холод скоро відступить.

Що завтра не можна робити

Цього дня не можна думати про інших нічого поганого чи сваритися. Люди вірили, що інакше поганий настрій в душі затримається надовго. Також не можна відмовляти у допомозі, тому що можна накликати на себе біду.

Що можна робити завтра

Цей день в народному календарі називали Іларіоновим. В давнину помітили, що в цей період вже землю починав замітати перший сніг, але осіннє сонце все ще досить сильно гріє і до обіду дороги можуть перетворитися на багнюку.

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