21 жовтня — яке церковне свято, чому не можна думати погано про інших в Іларіонів день

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 21 жовтня, в православному календарі день пам’яті Іларіона Великого. Іларіон Великий був одним із перших аскетів і чудотворців у IV столітті. Він народився 291 року поблизу міста Гази і прийняв християнство в Александрії. Після смерті своїх батьків він роздав своє майно убогим і оселився в пустелі, де проводив життя в молитві і посту. Він також заснував перший монастир в Палестині і здійснив багато див, лікуючи хворих і заспокоюючи природні катаклізми. В кінці свого життя, він подорожував різними країнами, шукаючи самотності, і помер на Кіпрі 371 року.
Церковне свято 21 жовтня — день пам'яті мучеників Дасія, Гаії і Зотіка
Мученики Дасій, Гаій і Зотік були придворними і служили у імператора Діоклетіана, який переслідував християн у IV столітті. Вони були таємними вірянами і не хотіли приносити жертви язичницьким богам. Коли почалися гоніння на християн і сталася пожежа в палаці, помічник імператора звинуватив у цьому православних і багато з них загинули, зокрема Дасій, Гаій і Зотік.
Прикмети 21 жовтня
- На замерлу землю випав сніг — наступного року буде великий урожай хліба.
- Ясна погода — чекайте на похолодання.
- Сильний снігопад означає, що холод скоро відступить.
Що завтра не можна робити
Цього дня не можна думати про інших нічого поганого чи сваритися. Люди вірили, що інакше поганий настрій в душі затримається надовго. Також не можна відмовляти у допомозі, тому що можна накликати на себе біду.
Що можна робити завтра
Цей день в народному календарі називали Іларіоновим. В давнину помітили, що в цей період вже землю починав замітати перший сніг, але осіннє сонце все ще досить сильно гріє і до обіду дороги можуть перетворитися на багнюку.
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