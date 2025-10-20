ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
264
Час на прочитання
2 хв

21 жовтня — яке церковне свято, що вважається гріхом цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 21 жовтня

Церковне свято 21 жовтня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 21 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Іларіона Великого. Іларіон народився приблизно 315 року у Палестині в родині заможних та побожних християн. Його батьки хотіли бачити сина успішним у світському житті, проте Іларіон вже змалку виявляв глибоку релігійну схильність і потяг до аскетизму.

У юності Іларіон залишив рідний дім, прагнучи повністю присвятити себе служінню Богу. Він вступив у чернечу спільноту, де навчився строгому посту, молитві та духовній дисципліні. Його наставниками були вже досвідчені пустельники Палестини, які навчали його аскетичним практикам і духовному розпізнанню.

Іларіон Великий оселився в горах Палестини, де провів більшу частину життя у відокремленні від людей. Його день був поділений між молитвою, читанням Святого Письма, постом і духовними роздумами. За свідченнями сучасників, він володів даром передбачення і духовного зцілення, а також до нього часто приходили за порадою монахи та миряни.

Згодом навколо Іларіона сформувалася невелика спільнота учнів, які переймали його аскетичний стиль життя. Його приклад надихав багатьох, а слова наставника мали великий авторитет у ранньохристиянському середовищі.

Хоча Іларіон не залишив багато письмових праць, його життєвий приклад став основою для розвитку монашества в Палестині та Сирії. Його аскетичний подвиг порівнюють із подвижництвом святого Антонія Великого, вважаючи його засновником палестинського чернецтва.

Прикмети 21 жовтня

Народні прикмети 21 жовтня / © unsplash.com

Народні прикмети 21 жовтня / © unsplash.com

  • Ясна погода 21 жовтня — до суворої і морозної зими.

  • Туман вранці — буде врожайна весна наступного року.

  • Вітряно і теплий день — на відлигу незабаром.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями, 21 жовтня, у день церковного свята, не радять вирушати в далекі подорожі та розкривати свої плани перед іншими. Вважається гріхом відмовити в допомозі, тож важливо проявляти власну ініціативу і підтримувати тих, хто цього потребує — чи то продуктами, речами чи грошима.

Що можна робити завтра

Народні прикмети радять звертатися до святого з молитвою про зцілення душі та тіла, а також у різних життєвих труднощах. Оскільки погода цього дня часто несприятлива для подорожей, краще провести час удома, займаючись корисними справами. Жінкам традиційно радять взятися за рукоділля — шиття, вишивку або в’язання, адже колись цього дня старше покоління передавало молодим свої вміння та досвід.

Дата публікації
Кількість переглядів
264
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie