Завтра, 21 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Іларіона Великого. Іларіон народився приблизно 315 року у Палестині в родині заможних та побожних християн. Його батьки хотіли бачити сина успішним у світському житті, проте Іларіон вже змалку виявляв глибоку релігійну схильність і потяг до аскетизму.

У юності Іларіон залишив рідний дім, прагнучи повністю присвятити себе служінню Богу. Він вступив у чернечу спільноту, де навчився строгому посту, молитві та духовній дисципліні. Його наставниками були вже досвідчені пустельники Палестини, які навчали його аскетичним практикам і духовному розпізнанню.

Іларіон Великий оселився в горах Палестини, де провів більшу частину життя у відокремленні від людей. Його день був поділений між молитвою, читанням Святого Письма, постом і духовними роздумами. За свідченнями сучасників, він володів даром передбачення і духовного зцілення, а також до нього часто приходили за порадою монахи та миряни.

Згодом навколо Іларіона сформувалася невелика спільнота учнів, які переймали його аскетичний стиль життя. Його приклад надихав багатьох, а слова наставника мали великий авторитет у ранньохристиянському середовищі.

Хоча Іларіон не залишив багато письмових праць, його життєвий приклад став основою для розвитку монашества в Палестині та Сирії. Його аскетичний подвиг порівнюють із подвижництвом святого Антонія Великого, вважаючи його засновником палестинського чернецтва.

Прикмети 21 жовтня

Ясна погода 21 жовтня — до суворої і морозної зими.

Туман вранці — буде врожайна весна наступного року.

Вітряно і теплий день — на відлигу незабаром.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями, 21 жовтня, у день церковного свята, не радять вирушати в далекі подорожі та розкривати свої плани перед іншими. Вважається гріхом відмовити в допомозі, тож важливо проявляти власну ініціативу і підтримувати тих, хто цього потребує — чи то продуктами, речами чи грошима.

Що можна робити завтра

Народні прикмети радять звертатися до святого з молитвою про зцілення душі та тіла, а також у різних життєвих труднощах. Оскільки погода цього дня часто несприятлива для подорожей, краще провести час удома, займаючись корисними справами. Жінкам традиційно радять взятися за рукоділля — шиття, вишивку або в’язання, адже колись цього дня старше покоління передавало молодим свої вміння та досвід.