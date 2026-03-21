Завтра, 22 березня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Василія Анкірського. Святий Василій жив у IV столітті та був пресвітером у місті Анкіра, яке нині відоме як Анкара. Цей період в історії Церкви був позначений напруженою боротьбою між прихильниками православного вчення та послідовниками аріанства — богословської течії, що заперечувала рівність Сина Божого з Богом Отцем.

Священник Василій став ревним оборонцем постанов Перший Нікейський собор, який 325 року засудив аріанське вчення та утвердив догмат про єдиносущність Сина з Отцем. Своєю проповіддю він переконував вірян триматися православної віри й викривав хибність аріанської доктрини.

Через свою непохитну позицію святий Василій неодноразово зазнавав переслідувань. Коли аріанство тимчасово отримало підтримку імператорської влади, його було усунуто від служіння та піддано утискам. Однак навіть у вигнанні він продовжував зміцнювати християн у вірі.

Найжорстокіші випробування спіткали святого за правління імператора Юліан Відступник, який прагнув відновити язичництво у Римській імперії. Василія схопили та привели на суд, де від нього вимагали зректися Христа і принести жертву язичницьким богам.

Священномученик твердо відповів, що ніколи не відступить від істинного Бога. Його піддали жорстоким тортурам, намагаючись змусити зректися віри, але жодні муки не зламали його духу.

Після тривалих катувань святий Василій був страчений. За переданням, навіть перед смертю він продовжував молитися та прославляти Христа, залишаючись вірним своїм переконанням до останнього подиху.

Прикмети 22 березня

Яка погода 22 березня — такою буде й весна.

Дощ 22 березня часто пов’язували з дощовим літом.

Що 22 березня на Сороки, то і 12 липня на Петрівки.

Що завтра не можна робити

За давніми народними прикметами краще утриматися від певних справ у домі. Не рекомендується підмітати підлогу чи виносити сміття — це вважається ризиком відвести удачу та добробут. Також небажано прати, займатися в’язанням, шиттям або пришивати ґудзики — такі дії вважаються несприятливими для початку нового періоду життя.

Що можна робити завтра

22 березня православні звертаються до святого священномученика Василя Анкірського, котрий є заступником перед Богом. У цей день моляться про спасіння душі, про зцілення від важких недуг, про зміцнення віри та душевний спокій.