22 березня — яке церковне свято, чому слід утримуватися від негативних емоцій, осуду і пліток

Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сьогодні, 22 березня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Василія Анкірського. Він був єпископом міста Анкіра (сучасна Анкара, Туреччина) в III столітті. Він був відданим проповідником християнства і активно поширював віру серед людей, здобуваючи прихильність багатьох. Однак його діяльність не залишилася непоміченою: у часи переслідувань християн, що почалися за правління римського імператора Діоклетіана, його заарештували.

Діоклетіан розпочав жорстокі гоніння на християн, і Василій, незважаючи на тортури, відмовився зректися своєї віри. Він не тільки не піддався випробуванням, але й зберіг свою стійкість перед лицем смерті. За відмову від зречення християнської віри його стратили, відрубавши голову. Його мучеництво стало яскравим прикладом відданості Христу і мужності у боротьбі за віру.

Прикмети 22 березня

Народні прикмети 22 березня / Фото: Unsplash

Яка погода на 22 березня — така буде й весна.

Сніг 22 березня — до холодного літа.

Вітряно — чекайте на погіршення погоди.

Що сьогодні не можна робити

Оскільки день припадає на період посту, коли акцент ставиться на духовному очищенні, слід утриматися від надмірних фізичних навантажень, які можуть відволікати від молитви та духовної практики. Також особливо важливо утримуватися від негативних емоцій, пліток і осуду інших. Це час для внутрішнього очищення і покаяння.

Що можна робити сьогодні

Цього дня проводяться особливі літургії та молебні, на яких вшановується пам’ять святого священномученика Василія. Віряни збираються в храмах, щоб помолитися за душі своїх близьких та просити допомоги святого в особистих справах. Оскільки святий Василій витримав численні катування і смерть за свою віру, до нього звертаються з проханням про допомогу в складних ситуаціях, особливо коли людина переживає випробування, труднощі чи невизначеність у своєму житті.

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