22 березня — яке церковне свято, не робіть цього, щоб не накликати біду на себе і близьких

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 22 березня, в православному календарі день пам’яті Василя Анкірського. Він належав до знатних громадян міста Анкіри (сучасна Анкара, Туреччина) у Галатії. Він став жертвою переслідувань за часів імператора Юліана Відступника.

Через віру Василія привели на суд перед проконсулом Сатурніном. Його піддали жорстоким тортурам: підвісили на дереві та стругали тіло залізними інструментами. Навіть після всіх мук Василій залишався неушкодженим завдяки Божій допомозі.

Потім його відправили до Константинополя, де знову катували. Василя тягнули в різні боки, вирізали ремені з його шкіри, кололи розпеченими спицями, але він витримав все. Навіть в розпеченій печі Василій залишився живим.

Мученика відправили до Кесарії Каппадокійської, де його віддали тваринам в амфітеатрі. Під час молитви його понівечила гієна. Це сталося приблизно 362 року. Після цього він помер. Мощі святого були зібрані родичами та поховані. Пізніше на місці гробниці Василія побудували храм, освячений на його честь.

Прикмети 22 березня

Народні прикмети 22 березня / Фото: Pexels

Хмари мають синій колір — буде тепла, але дощова погода.

Тепло і сонячно — літо буде довгим і теплим.

Птахи купаються в калюжах — до потепління.

Що завтра не можна робити

Поганою прикметою цього дня вважалося виносити сміття з оселі чи викидати непотрібні речі. Наші пращури вірили, що це накличе біди і неприємності на всю родину. Також заборонялося прати білизну і вивішувати сушити її на вулицю, це принесе хвороби.

Що можна робити завтра

Особливо уважно наші предки стежили цього дня за Сонцем. За повір'ями, воно могло розповісти про те, наскільки багатим і щедрим буде урожай. Рано-вранці виходили на вулицю і зустрічали схід сонця. Якщо воно сходило в червоних колах, отже, буде великий урожай.

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