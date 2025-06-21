Церковне свято 22 червня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 22 червня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Був видатною постаттю IV століття та єпископом Самосату (Євфрат, Туреччина). На кафедру його обрали в середині IV століття, коли правив православний імператор Констанцій II. Він симпатизував аріанам, але був відкритим і толерантним до православ’я.

Серед єпископів Сходу Євсевій отримав великий авторитет. А в період поширення аріанства, яке заперечувало божественну сутність Ісуса Христа, виступав як непохитний борець за істину віру. 361 року помер імператор Констанцій II, і на престол зійшов Юліан Відступник, який вирішив відновити язичництво, але дав християнам тимчасову релігійну свободу. Цим скористався Євсевій, який почав подорожувати Сходом і інкогніто висвячувати православних єпископів.

Коли імператором став Валент, який повністю підтримував аріан, Євсевій заслали за відмову висвятити єпископа-аріанця. Багато років тривало його вигнання, але він продовжував як міг укріплювати Церкву. Після смерті Валента імператором став Граціан, який повернув православ’я, а тому Євсевій повернувся до Самосату. Однак, 379 року його, під час подорожі до міста Доліхі, вбила цеглиною аріанка.

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Прикмети 22 червня

Народні прикмети 22 червня / © unsplash.com

Вночі проти 22 червня зоряне небо — буде тепла та затишна погода.

Буря чи гроза — до зміни погоди найближчими днями.

На заході сонця хмари — чекайте на грози.

Що завтра не можна робити

Народна мудрість цього дня застерігає не вирушати у далеку подорож і не розпочинати важливі чи нові справи до обіду — вважають, що такі починання приречені на невдачу.

Що можна робити завтра

Хоча суворих заборон на роботу немає, важкі та виснажливі справи краще відкласти на інший час. Цей день особливо вдалий для домашніх турбот, роботи на городі та в саду. За народними віруваннями, 22 червня є сприятливим моментом для зустрічі з людиною, яка стане твоєю спорідненою душею.