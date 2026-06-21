Кого вшановує церква 22 червня / © pexels.com

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Завтра, 22 червня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Про ранні роки святого Євсевія збереглося небагато відомостей, однак відомо, що він жив у період глибоких богословських потрясінь, коли аріанство активно підтримувалося частиною імператорської влади.

З ранніх літ він обрав шлях церковного служіння, отримав ґрунтовну духовну освіту та здобув авторитет як ревний захисник апостольської віри. Його благочестя, розсудливість і твердість у догматичних питаннях привели до обрання його єпископом міста Самосати (сучасна територія Туреччини).

На єпископській кафедрі Євсевій проявив себе як мудрий пастир і ревний охоронець церковної єдності. Він активно протидіяв поширенню аріанства, яке заперечувало рівність Сина Божого з Отцем.

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Особливої уваги заслуговує його практика підтримки православних єпископів, яких переслідували та зміщували з кафедр. Євсевій не лише морально підтримував вигнанців, але й, ризикуючи власним становищем, допомагав їм повертатися до своїх паств.

За часів імператора Валента, який підтримував аріанство, святитель зазнав численних переслідувань. Його неодноразово виганяли з Самосат, відправляли у заслання та забороняли повертатися до єпархії.

Попри це, Євсевій залишався незламним. Він продовжував рукополагати православних єпископів навіть у вигнанні, діючи таємно та подорожуючи під вигаданими іменами. Його діяльність стала важливим фактором збереження православної церковної ієрархії у складний період.

Після смерті імператора Валента святитель отримав можливість повернутися до своєї пастви. Він продовжив своє служіння з тією ж ревністю, відвідуючи різні міста Сирії та Малої Азії.

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Його земний шлях завершився мученицькою смертю близько 379 року. Під час перебування в місті Долиха на нього було скоєно напад: жінка, прихильна до аріанства, скинула на нього черепицю або камінь із даху. Від отриманого удару святитель помер. Перед смертю він простив нападницю, проявивши християнську смиренність і любов до ворогів.

Прикмети 22 червня

Народні прикмети 22 червня / © pexels.com

Якщо 22 червня сонячно і ясно — літо буде теплим і врожайним, без затяжних дощів.

Дощ цього дня — ознака вологого літа, але доброго врожаю грибів і трав.

Рясна роса вранці — до ясної та спекотної погоди найближчими днями.

Що завтра не можна робити

Цього дня не варто вирушати у далекі подорожі та не рекомендувалося розпочинати серйозні справи в першій половині дня — мовляв, краще дочекатися полудня, коли енергії дня стають стабільнішими і більш сприятливими для рішень.

Що можна робити завтра

За повір’ями, 22 червня має ще й особливу енергетику: вважалося, що саме цього дня доля може підкинути зустріч зі спорідненою душею, тому його іноді сприймали як символічно важливий і навіть вирішальний для особистого життя.

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