22 червня — яке церковне свято, чому дівчатам заборонено ходити босоніж по траві

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 22 червня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Він був однією з визначних постатей християнської Церкви в IV столітті. Його життя та діяльність відзначалися відданістю вірі, мужністю перед лицем переслідувань та активною боротьбою за православ'я.

Євсевій народився в Сирії у благочестивій християнській родині. Від ранніх років він присвятив своє життя служінню Богу і Церкві. Завдяки своєму духовному досвіду та знанням Євсевій швидко здобув авторитет серед вірян і кліру.

361 року він стає єпископом міста Самосати, яке було важливим християнським центром того часу. У період його служіння розпочався час аріанських суперечок, що призвело до серйозних конфліктів у Церкві. Євсевій активно виступав проти аріанства — єресі, яка заперечувала божественність Ісуса Христа. Він підтримував православних єпископів та вірян, допомагав відновлювати віру в різних громадах.

Євсевій зіткнувся з серйозними переслідуваннями з боку аріанських імператорів. За його активну діяльність і відданість православ'ю імператор Валент відправив його у вигнання, але після смерті імператора він повернувся до своєї пастви. Проте його діяльність не залишилася непоміченою, і вороги православ'я вирішили покінчити з ним остаточно.

Євсевій був жорстоко вбитий аріанами під час пастирської поїздки, коли відвідував одну з громад для зміцнення віри. Його мученицька смерть сталась 379 року, і від того часу він шанується як священномученик.

Прикмети 22 червня

Народні прикмети 22 червня / Фото: Unsplash

Ввечері на траві з'явилася роса — наступного дня буде ясна погода.

Дощить — до хорошого урожаю льону і зерна.

На берегом річки туман — чекайте на дощ.

Що завтра не можна робити

Дівчатам цього дня заборонялося ходити по траві босоніж. Існувало повір'я, що інакше вони залишаться старими дівами. Також не можна пліткувати, тому що погіршиться здоров'я. А ще не слід починати конфлікти з рідними — вони затягнуться надовго.

Що можна робити завтра

Зазвичай в цей період займалися справами на городі і в полі. Особливо важливо обробити городину від шкідників. Також вважалося, що цього дня важливо поділитися рибою, яку впіймали. Але їсти її не варто, краще зачекати іншого дня.

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