22 грудня — яке церковне свято, чому цей небезпечний день вважаєтся вдалим для жінок

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 22 грудня, в православному календарі день пам’яті святої великомучениці Анастасії. Анастасія народилася в Римі в заможній родині. Її батько був язичником, а мати — таємною християнкою. Саме мати з ранніх років виховувала доньку в дусі християнської віри. Після смерті матері Анастасія була видана заміж за язичника на ім’я Помплій, який переслідував її за віру і забороняв проявляти християнські переконання.

Анастасія таємно допомагала християнам, які зазнавали переслідувань від римської влади. Вона відвідувала ув’язнених, надавала їм їжу, одяг і лікування, а також молилася за них. Завдяки своєму духовному наставнику, святому Хрисогону, вона поглибила знання християнства і зміцнилася у вірі.

Після смерті чоловіка Анастасія присвятила своє життя допомозі переслідуваним. За це вона сама потрапила до рук влади. Її заарештували за наказом імператора Діоклетіана, відомого своїми жорстокими гоніннями на християн. Анастасію піддали тортурам, але вона залишалася непохитною у вірі. Її стратили 304 року — за переказами, Анастасію спалили на вогнищі.

Прикмети 22 грудня

Народні прикмети 22 грудня / Фото: Unsplash

Дощить — така ж погода буде на Новий рік.

Сонячний і світлий день — на Новий рік чекайте на мороз.

Співають синички — поліпшиться погода.

Що завтра не можна робити

Краще не ходити в ліс без великої потреби, наші предки вірили, що звірі цього дня стають дуже агресивними. Не можна стригти волосся та нігті, адже це призведе до проблем зі здоров'ям.

Що можна робити завтра

Хоча загалом цей день вважався небезпечним, проте жінкам дозволялися будь-які маніпуляції зі здоров'ям. Наші предки вірили, що він сприятливим для цього, а тому будь-які операції чи інші маніпуляції пройдуть успішно.

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