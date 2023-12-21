22 грудня — яке церковне свято, чому не можна ходити босоніж та в'язати

Яке завтра свято святкують в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 22 грудня, в православному календарі день пам’яті святої Анастасії. Свята Анастасія була християнкою, яка народилася в Римі в сім’ї сенатора. Її хотіли віддати заміж за язичника, але дівчина розповіла своєму нареченому, що має страшну хворобу, і залишилася чистою.

Тоді християн ув'язнювали, катували, вбивали. Дівчина переодягалася, ходила до в'язниці, молилася за здоров'я в'язнів, перев'язувала їхні рани, допомагала, чим могла. Дізнавшись про це, її чоловік наказав побити дружину. А потім помістив в окремій кімнаті і приставив охоронців. Після смерті батька чоловік також постійно катував Анастасію, щоб заволодіти її великим спадком.

Але сталося диво, дорогою до Персії її чоловік потонув разом з кораблем. Анастасія отримала великий спадок, роздала половину біднякам, а сама змогла знову допомагати нужденним і в'язням. Згодом Анастасія почала сама мандрувати і повсюди намагалася допомагати християнам, яких зустрічала.

Прикмети 22 грудня

Народні прикмети 22 грудня / Фото: Pexels

На небі хмари пливуть проти вітру — до снігопаду.

Погана погода — така ж буде в жовтні.

Пташки сіли грітися біля будинку — принесуть нещастя.

Що завтра не можна робити

Вагітним жінкам заборонялося багато розповідати про вагітність та майбутню дитину. Не можна було проколювати вуха. Вважалося, що це може накликати головні болі. Не дозволялося в'язати — інакше член родини може сісти до в'язниці. А ще не рекомендували ходити босоніж, щоб не загубити гроші.

Що можна робити завтра

Існувала традиція дарувати подарунки своїм старшим родичам, щоб вони молилися за добробут молодих. Свята Анастасія вважалася покровителькою жіноцтва, особливо вагітних. Тому було прийнято молитися їй про здоров'я майбутньої дитини і породіллі.

Читайте також: