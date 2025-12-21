Церковне свято 22 грудня / © unsplash.com

Завтра, 22 грудня, в православному календарі день пам’яті святої великомучениці Анастасії. Свята Анастасія народилася приблизно на початку III століття, ймовірно у Римській імперії. Деякі джерела вказують, що вона походила з багатої та впливової родини, проте від мала молода Анастасія обрала шлях служіння Богу. Її виховання було поглиблено християнськими цінностями, і вона виявила глибоку любов до Бога та ближніх.

Свята Анастасія отримала прізвисько “Апотиріс” або “Розв’язувачка вузлів”. Це пов’язано з тим, що вона допомагала ув’язненим християнам, особливо тим, кого звинувачували у відданні Христу, розв’язуючи “вузли” їхніх тілесних і духовних мук. Вона відвідувала тюрми, підтримувала ув’язнених, допомагала нужденним та хворим, проявляючи надзвичайну відвагу й милосердя.

Відомо, що Анастасія займалася лікуванням і зціленням людей, і багато вірян стверджували, що через її молитви відбувалися чудеса зцілення. Її діяльність викликала повагу серед християн, але також спричинила заздрість і неприязнь серед язичників.

Свята Анастасія жила у часи імператора Деція або Діоклетіана (III–IV століття), коли християни піддавалися жорстоким гонінням. Її заарештували за віру, піддали тортурам і, зрештою, стратили за сповідання Христа. Точна дата її мучеництва різниться у джерелах, але прийнято вважати, що вона постраждала близько 304 року.

Прикмети 22 грудня

Народні прикмети 22 грудня / © unsplash.com

Морозний ранок — до суворої зими та великих морозів у найближчі дні.

Теплий день — до відлиги або хуртовин напередодні Нового року.

Вітер із півночі — зима буде сувора і тривала; з півдня — тепло і снігопади.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями сьогодні не варто проколювати вуха для сережок — рани заживатимуть дуже довго. Також слід утриматися від в’язання рукавиць чи рукавичок, адже вважалося, що це може “зв’язати руки”, тобто накликати на себе труднощі або навіть проблеми із законом.

Що можна робити завтра

Свята Анастасія вважається заступницею та опікункою жінок, особливо тих, хто очікує дитину, а також лікаркою і помічницею у недугах. У день її шанування православні звертаються до неї з молитвами, просячи звільнити від тривоги перед майбутнім, підтримати вагітних під час пологів, захистити породіль та немовлят від хвороб, а сім’ю — від негараздів. Крім того, її шанують як покровительку ув’язнених, яка оберігає тих, хто перебуває у неволі.