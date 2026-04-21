Церковне свято 22 квітня

Завтра, 22 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобного Теодора Сикеота. Теодор народився у містечку Сикеон (звідси й прізвисько «Сикеот») у регіоні Галатія. Його мати, за переказами, отримала перед народженням сина видіння, яке вказувало на особливу місію майбутньої дитини.

Вже змалку Теодор вирізнявся глибокою релігійністю та схильністю до усамітнення. У дитячі роки він проявляв незвичайну для свого віку стриманість, відмовлявся від надмірностей і шукав тиші та молитви.

Ще юнаком Теодор відчув сильне покликання до духовного життя. Він відвідував святилища та місця усамітнення подвижників, а згодом повністю присвятив себе чернечій аскезі.

Його духовним орієнтиром стали відлюдники та старці, які жили в суворих умовах, відмовившись від мирського життя. Теодор обрав шлях суворого посту, безперервної молитви та добровільної бідності.

З часом навколо Теодора почали збиратися учні. Попри власне прагнення до самоти, він змушений був прийняти роль наставника. Його авторитет зростав завдяки глибокій мудрості та, за переказами, дару зцілення.

Він неодноразово втручався у справи місцевих громад, закликаючи до миру та справедливості. Його слово мало вагу навіть серед представників церковної та світської влади Візантії.

Попри бажання залишатися в тиші, Теодор був висвячений на єпископа. Це стало для нього важким випробуванням, адже він прагнув усамітненого життя, а не адміністративного служіння.

Втім, навіть перебуваючи на єпископській кафедрі, він зберігав суворий аскетизм: жив скромно, постив і приділяв більшість часу молитві та духовному наставництву.

У житіях Теодора Сикеота згадуються численні чудеса: зцілення хворих, вигнання недуг, передбачення подій. Його сучасники вважали його людиною особливої Божої благодаті.

Після смерті його мощі стали об’єктом паломництва, а пам’ять про нього поширилася далеко за межі Галатії.

Прикмети 22 квітня

Народні прикмети 22 квітня

Сині хмари на небі — до теплої, але дощової погоди.

Багато соку у берези — до прохолодного й дощового літа.

Журавлі летять низько, швидко й мовчки — до погіршення погоди, негоди.

Що завтра не можна робити

У народних віруваннях 22 квітня вважається днем, коли важливо зберігати порядок і внутрішній спокій. Безлад у домі сприймається як поганий знак — нібито він «притягує» труднощі та плутанину в різні сфери життя. Також цього дня не рекомендують вступати в конфлікти та з’ясовувати стосунки. Вважається, що навіть дрібна сварка може затягнутися надовго, а шлях до примирення стане складним і тривалим.

Що можна робити завтра

У церковній традиції цього дня звертаються з молитвами до преподобного Теодора. Його просять про зцілення від хвороб, особливо тих, що пов’язані із зором та зубним болем.