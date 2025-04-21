Церковне свято 22 квітня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 22 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобного Теодора Секіота. Теодор Секіот народився в IV столітті, можливо, в містечку Секіот в області Візантії (сучасна Туреччина). За одними версіями, він був родом з бідної сім’ї, а за іншими — з аристократичного роду, але його велика духовна схильність і бажання служити Богові привели його до монашого життя.

Він оселився в монастирі на горі, де присвятив себе аскетизму, молитвам і духовній праці. Завдяки своїй відданості віри, Теодор здобув велику повагу серед інших ченців і людей. Його молитви і піст приносили великий духовний плід, і він став відомий як один з великих подвижників свого часу.

Теодор був відомий як чудотворець. За його молитвами відбувалися численні зцілення, а його дух був вражаючим прикладом аскетизму та відданості вірі. Він мав дар пророчества і здатність передбачати майбутнє, що ще більше укріплювало його репутацію серед християн.

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Преподобний Теодор Секіот активно сприяв розвитку аскетичних практик, таких як тривала молитва, піст і постійна праця для Господа. Його монаше життя було зразком смиренності, і він часто наголошував на важливості терпіння, як основи духовного розвитку.

Прикмети 22 квітня

Народні прикмети 22 квітня / © unsplash.com

Хмарне небо і дощ — до холодної погоди.

Теплий день — до гарної погоди на найближчі дні.

Сонце яскраво світить — до тепла і достатку.

Що завтра не можна робити

Сьогодні не варто вступати в суперечки, сваритися, відмовляти в допомозі чи лінуватися.

Що можна робити завтра

Преподобного Феодора просять допомогти у зціленні від різних хвороб, зокрема від проблем із очима та зубним болем. До святого Луки звертаються за підтримкою у вирішенні сімейних труднощів і фінансових питань, а також шанують його як покровителя лікарів і художників. Згідно з народною прикметою, якщо сьогодні з’їсти голівку цибулі, це сприятиме зміцненню здоров’я і принесе удачу в усіх справах.