22 квітня — яке церковне свято, що не варто робити, щоб не захворіти на смертельну хворобу

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 22 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобного Теодора Сикеота. Преподобний Теодор Сикеот був візантійським аскетом-самітником, єпископом, священником, монахом-цілителем, чудотворцем та святим. Він народився близько 550 року у селі Сикея, недалеко від міста Анастасіополя, провінція Галатія, що в Малій Азії.

У шестирічному віці його мати подарувала йому золотий пояс, бажаючи бачити його воїном. Проте, уві сні їй явився Юрій Змієборець і наказав не думати про військову службу сина, оскільки він був призначений служити Богу. Після смерті батька, Теодор виявив великі здібності до навчання та мудрість. Він був спокійний, тихий і здатний заспокоювати своїх товаришів, не допускаючи сварок і злості серед них.

З восьми років Теодор почав дотримуватися Великого посту, їдячи лише невеликий шматок хліба вечорами. У десять років він смертельно захворів, але був зцілений двома краплями роси, які впали з лику Спасителя. Великомученик Георгій став являтися йому уві сні, водячи його молитися у свій храм до ранку. У дванадцять років Теодор побачив у сні Христа з Його Матір’ю, які сказали йому: "Подвизайся, Теодоре, щоб досконалу в Небесному Царстві винагороду прийняти, я ж і на землі тебе шанованим зроблю і прославлю серед людей".

У чотирнадцять років Теодор пішов з дому і жив при церкві великомученика Георгія, де він з’їдав в день лише одну просфору, уникаючи людської слави. Пізніше він вирушив на поклоніння святим місцям до Єрусалиму, де прийняв чернецтво.

Життєпис преподобного Теодора і чудеса, що стались за його молитвами, описав його учень Єлевсій, який отримав від преподобного у чернецтві ім’я Георгій.

Церковне свято 22 квітня — день пам'яті преподобного Віталія Олександрійського

Преподобний Віталій Олександрійський був чернецем монастиря преподобного Серіда і відомий своїм незвичайним подвигом милосердя. Він прибув до Олександрії за часів патріарха Іоанна Милостивого (609-620 рр.) і взяв на себе місію молитви за блудниць міста.

Досягнувши 60 років, преподобний Віталій записав усіх блудниць Олександрії до свого пам’ятного списку і почав молитися за їх спасіння. Він заробляв 12 мідних монет щодня, витрачаючи лише один боб на вечерю, а решту грошей віддавав одній із жінок, просивши її зберегти чистоту цієї ночі і не грішити. Преподобний проводив ніч, молячись і читаючи псалми, поки жінка спала.

Жителі Олександрії, не знаючи справжньої причини його відвідувань, засуджували його поведінку, але він терпів усі образи і просив не судити інших. Його молитви допомогли багатьом жінкам знайти шлях до покаяння: деякі пішли до монастирів, інші вийшли заміж, а треті почали чесно працювати.

Після смерті преподобного Віталія, його святість стала відома, коли одна з жінок, яку він допоміг, порушила клятву мовчання і спробувала виправдати його, але впала в біснування. Це підтвердило, що його дії були спрямовані на порятунок душ.

Прикмети 22 квітня

Народні прикмети 22 квітня / Фото: pixabay.com

Випав град — до дощового літа.

Птахи сидять перед вікном — буде біда.

Пішов дощ — зима прийде швидко.

Що завтра не можна робити

Заборонялося цього дня купувати новий одяг, адже існувало повір'я, що це призведе до проблем з фінансами. Також намагалися не ходити купатися у водойми. Вірили, що це стане причиною серйозних проблем зі здоров'ям.

Що можна робити завтра

Цей день вважався одним з найбільш сприятливий для того, щоб відправитися у далеку дорогу. Також віряни йшли до храму, ставили там свічку і молилися за здоров'я всіх членів родини.

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