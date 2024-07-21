22 липня — яке церковне свято, чому не слід займатися польовими чи садовими роботами

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 22 липня, в православному календарі день пам’яті святої рівноапостольної Марії Магдалини. Її називають Марією Магдалиною, що вказує на те, що вона походила з міста Магдала на березі Генісаретського озера. За Євангелієм, Марія була одержима сімома бісами, яких Ісус вигнав із неї. Це ознака її важкого духовного стану до зустрічі з Христом.

Марія Магдалина стала однією з найближчих послідовниць Ісуса, супроводжуючи його під час його місійної діяльності. Вона разом з іншими жінками підтримувала Ісуса і його учнів, часто забезпечуючи їх матеріально. Вона була свідком розп'яття Ісуса і його поховання. Марія Магдалина разом з іншими жінками пішла до гробу на третій день після смерті Ісуса, щоб намастити його тіло миром.

Вона була першою, кому з'явився воскреслий Христос. Марія Магдалина повідомила учнів про те, що бачила Господа живим. Після Воскресіння і Вознесіння Христа Марія Магдалина продовжила проповідувати Євангеліє. Є різні традиції щодо її подальшого життя. За одними з них, вона відправилася в Ефес, де допомагала апостолу Іоанну Богослову. Точних даних про місце і обставини її смерті немає, але згідно з традицією, вона померла природною смертю.

Прикмети 22 липня

Народні прикмети 22 липня / Фото: Unsplash

Під час сходу сонця туман — погода буде безвітряною.

Гримить грім без перерви — може піти град.

Дощить, але кури повиходили на вулицю — погода зміниться.

Що завтра не можна робити

Не можна цього дня займатися польовими чи садовими роботами. Здавна наші пращури вірили, що людину може вбити блискавкою. Також не варто працювати під дощем, але якщо відкласти не можна, обов'язково в процесі моліться святій Магдалині.

Що можна робити завтра

В давнину вірили, що роса цього дня має надзвичайні лікарські властивості. Нею обов'язково вмивалися дівчата, щоб зберегти молодість та красу. Але перед цим росу потрібно було зібрати в срібний посуд, інакше її сила буде даремною.

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