22 листопада — яке церковне свято, чому не можна купувати і дарувати живі квіти

Завтра, 22 листопада, в православному календарі день пам’яті Архипа і Філімона. Архип і Філімон були апостолами від 70-ти, які проповідували Євангеліє в Колосах, Лаодиції і Ієрополі. Вони були учнями апостола Павла, який написав їм листи, що входять до Нового Заповіту. Архип був сином Філімона і його дружини Апфії, яка також була рівноапостольною мученицею. Філімон був багатим і благочинним християнином, який приймав у своєму домі збори вірян. Архип був першим єпископом Колосського і згодом Лаодиційського. Вони обоє страждали за віру від язичників і були вбиті мечем під час одного з гонінь на християн. Їхні мощі були перенесені до Константинополя і поховані в церкві святих апостолів.

Церковне свято 22 листопада — день пам'яті Прокопія Кесарійського

Він був святим великомучеником, який жив у IV столітті в Палестині. Служив читцем в Кесарійській церкві і був учнем святого Памфілія, який був учителем Оригена. Прокопій відзначався своїм праведним життям і мав дар чудотворення. Він зцілював хворих і допомагав убогим. За часів гонінь на християн від імператора Діоклетіана, Прокопій був заарештований і підданий жорстоким катуванням. Він відмовився відректися від своєї віри і був страчений мечем. Його мощі були поховані в Кесарії, а потім перенесені до Константинополя.

Прикмети 22 листопада

Народні прикмети 22 листопада / Фото: Pexels

Тепла погода вказує, що зима буде довгою і сніжною.

Вовки вийшли з лісу і підійшли до людського житла — скоро почнеться сувора зима.

Снігопад — до травневої негоди.

Що завтра не можна робити

Цього дня забороняється розпивати алкогольні напої. Наші предки вірили, що у людину, яка випила такий напій, може вселитися злий дух і вигнати його буде неможливо. Також заборонялося купувати і дарувати живі квіти — вони, за повір'ями, заберуть силу у господарів оселі. Заборонено давати в борг гроші, можна залишитися ні з чим.

Що можна робити завтра

А ось дозволялося цього дня давати милостиню, віддавати старі речі тим, хто їх потребує. Варто дослухатися до поради, навіть, якщо ви її не просили. А ще наші предки прокладали всім селом зимову дорогу, а після роботи влаштовували гуляння.

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