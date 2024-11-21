22 листопада — яке церковне свято, не робіть одну річ, щоб не захворіти смертельною хворобою

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 22 листопада, в православному календарі день пам’яті святого апостола Филимона та тих, хто з ним. Филимон був християнином, який жив у місті Колосах (теперішня Туреччина). За часів апостола Павла він був заможним і шанованим чоловіком, який мав власний будинок і, ймовірно, служив важливу роль у громаді. У Посланні Павло звертається до нього як до "партнера" та "брату".

Послання до Филимона — одне з найбільш особистих листів апостола Павла, яке міститься в Новому Заповіті. У ньому Павло звертається до Филимона з проханням пробачити його раба, Онезима, який втік від нього і став християнином. Павло просить Филимона прийняти Онезима не як раба, а як брата в Христі. Це послання демонструє християнський підхід до прощення і рівності, наголошуючи на людяності і милосерді, що стали основою християнського вчення.

Онезим був рабом Филимона, який став християнином, зустрів Павла і, за словами апостола, "родився для Бога" під час їхнього спільного перебування. Онезим став помічником Павла, і, коли Павло відправляв його назад до Филимона, він попросив останнього прийняти Онезима як брата, а не як раба.

Існують деякі свідчення, що Филимон став єпископом в Колосах. Його святкування на церковному календарі відзначається 22 листопада разом з іншими учасниками цієї історії, такими як його дружина, свята Апфія, і син, святий Архип. Апфія, ймовірно, була дружиною Филимона. Вона також згадується в Посланні Павла до Филимона, де Павло звертається до неї як до "сестри". Згідно з традицією, Апфія була сильною прихильницею християнської віри і активно підтримувала громаду. Архип був, ймовірно, сином Филимона і Апфії. Згадка про нього є в Посланні Павла, де він описується як "наш співслужитель". Існують різні версії, що Архип був єпископом в Лаодикії або в Колосах.

Прикмети 22 листопада

Народні прикмети 22 листопада / Фото: Unsplash

Вогонь гарно горить до сильного морозу.

Сильний мороз — чекайте на потепління.

На вулиці тепло — зима буде м'якою і сніжною.

Що завтра не можна робити

Забороняється дарувати цього дня живі квіти, тому що вони, згідно з повір'ями, забирають життєву силу людини. Не можна давати чи брати в борг — можна сильно посваритися і не помиритися. Не варто пити алкоголь — це пробудить смертельні хвороби.

Що можна робити завтра

Це сприятливий день для того, щоб пройти огляд у лікаря, а ще можна попрощатися з непотрібними речами. Їх можете або викинути, або віддати нужденним.

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