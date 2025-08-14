ТСН у соціальних мережах

609
2 хв

15 серпня — яке церковне свято, що не можна робити в Першу Пречисту

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Церковне свято 15 серпня

Церковне свято 15 серпня / © unsplash.com

Завтра, 15 серпня, в православному календарі Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста). Це церковне свято, яке відзначає перехід Пресвятої Богородиці від земного життя до вічного блаженства на небі. Успіння означає не просто фізичну смерть Марії, а її перехід від земного життя до вічного у Бозі. Це свято нагадує про святість і особливе призначення Божої Матері, яка була тілом і душею взята до Неба без тління і гріха. Відображає надію всіх християн на воскресіння і вічне життя.

Традиція святкування Успіння сягає вже IV–V століття. Перші письмові згадки про це свято зустрічаються у працях отців Церкви і християнських паломників. За переказами, апостоли, які роз’їхалися світом після Вознесіння Христа, зібралися разом, щоб провести Богородицю у останню путь. Після її “успіння” тіло Марії було знайдене відсутнім — вважається, що вона була вознесена до Неба.

Прикмети 15 серпня

Народні прикмети 15 серпня / © unsplash.com

  • Якщо 15 серпня ясна, сонячна погода — буде врожайним осінь.

  • Хмари в цей день передвіщають дощі в найближчі дні.

  • Роса на траві вранці 15 серпня — на багатий врожай ягід і фруктів.

Що завтра не можна робити

Цього дня категорично заборонено займатися роботою в полі, користуватися гострими інструментами та виконувати будь-які важкі фізичні справи. Не одягайте брудний, зношений або неохайний одяг і взуття — це може принести невдачу. Уникайте хвастощів та самохвальства, інакше ризикуєте втратити те, що нажили.

Що можна робити завтра

На 15 серпня, у день свята, селяни святкували завершення жнив сінокосу. У селах влаштовувалися масштабні святкові збори — братчини, куди кожен приносив гостинці: їжу та напої. Перед початком веселощів страви освячували у церкві, надаючи святковому застіллю особливого значення. Молодь користувалася нагодою на цих зборах, аби знайти собі пару, адже незабаром починалася весільна осінь.

