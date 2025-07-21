Церковне свято 22 липня / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Завтра, 22 липня, в православному календарі день пам’яті святої рівноапостольної Марії Магдалини. Марія Магдалина походила з міста Магдала на західному березі Галилейського моря, звідки й отримала своє ім’я. Про її родину майже нічого не відомо, але деякі передання припускають, що вона була з заможної або знатної родини.

Євангелія розповідають, що Ісус Христос вигнав із Марії сім бісів (Лк. 8:2). Це зцілення стало для неї поворотним моментом: відтоді вона віддано слідувала за Христом, служачи Йому своїм майном та силою.

Марія Магдалина стала першою людиною, якій з’явився воскреслий Христос. За Євангелієм від Івана (20:11–18), Ісус звернувся до неї по імені, і вона впізнала Його. Цей епізод дав їй титул “апостолка апостолів”.

Реклама

За переказами, Марія Магдалина жила останні роки в Ефесі під духовним проводом апостола Івана Богослова, допомагаючи йому в служінні. Там і відійшла до Господа, імовірно, мирно, як праведниця. Її мощі, згідно з пізнішими традиціями, були перенесені до різних храмів, зокрема в Константинополь і Францію (у м. Везеле).

Прикмети 22 липня

Народні прикмети 22 липня / © unsplash.com

Дощить — до сирої і затяжної осені.

Сонце сідає за хмари — чекайте на негоду.

Павуки активно плетуть свою павутину — осінь буде сухою.

Що завтра не можна робити

У народній традиції вважається, що цього дня жінкам не варто виконувати важку фізичну працю, особливо на городі чи в полі — це вважається недоречним і навіть небезпечним. Існує також повір’я: під час грози не можна залишати відчиненими двері й вікна, адже разом із блискавкою до хати може увірватися нечиста сила. Водночас це має і цілком практичне пояснення — задля безпеки під час грози слід зачиняти всі отвори, щоб уникнути небажаних наслідків стихії.

Що можна робити завтра

Святу Марію Магдалину з давніх часів шанують як небесну опікуницю жінок. До неї звертаються з молитвами про зцілення тілесних і душевних недуг, просять захистити від темних думок, зміцнити родинні стосунки та дарувати привабливість і жіночу силу. Вірують, що кожен, хто з щирим серцем звернеться до неї у день її вшанування, отримає її особливу благодать і захист.