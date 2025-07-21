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22 липня — яке церковне свято, що робити цього дня, щоб до оселі не потрапила нечисть
Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 22 липня, в православному календарі день пам’яті святої рівноапостольної Марії Магдалини. Марія Магдалина походила з міста Магдала на західному березі Галилейського моря, звідки й отримала своє ім’я. Про її родину майже нічого не відомо, але деякі передання припускають, що вона була з заможної або знатної родини.
Євангелія розповідають, що Ісус Христос вигнав із Марії сім бісів (Лк. 8:2). Це зцілення стало для неї поворотним моментом: відтоді вона віддано слідувала за Христом, служачи Йому своїм майном та силою.
Марія Магдалина стала першою людиною, якій з’явився воскреслий Христос. За Євангелієм від Івана (20:11–18), Ісус звернувся до неї по імені, і вона впізнала Його. Цей епізод дав їй титул “апостолка апостолів”.
За переказами, Марія Магдалина жила останні роки в Ефесі під духовним проводом апостола Івана Богослова, допомагаючи йому в служінні. Там і відійшла до Господа, імовірно, мирно, як праведниця. Її мощі, згідно з пізнішими традиціями, були перенесені до різних храмів, зокрема в Константинополь і Францію (у м. Везеле).
Прикмети 22 липня
Дощить — до сирої і затяжної осені.
Сонце сідає за хмари — чекайте на негоду.
Павуки активно плетуть свою павутину — осінь буде сухою.
Що завтра не можна робити
У народній традиції вважається, що цього дня жінкам не варто виконувати важку фізичну працю, особливо на городі чи в полі — це вважається недоречним і навіть небезпечним. Існує також повір’я: під час грози не можна залишати відчиненими двері й вікна, адже разом із блискавкою до хати може увірватися нечиста сила. Водночас це має і цілком практичне пояснення — задля безпеки під час грози слід зачиняти всі отвори, щоб уникнути небажаних наслідків стихії.
Що можна робити завтра
Святу Марію Магдалину з давніх часів шанують як небесну опікуницю жінок. До неї звертаються з молитвами про зцілення тілесних і душевних недуг, просять захистити від темних думок, зміцнити родинні стосунки та дарувати привабливість і жіночу силу. Вірують, що кожен, хто з щирим серцем звернеться до неї у день її вшанування, отримає її особливу благодать і захист.