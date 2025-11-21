Церковне свято 22 листопада / © unsplash.com

Завтра, 22 листопада, в православному календарі день пам’яті святого апостола Филимона і тих, хто з ним. Филимон був християнином ранньої Церкви у місті Колос (територія сучасної Туреччини). Його описують як багатого, шанованого людину, яка відкривала свій дім для зборів християнської громади, тобто, фактично, була “домашньою церквою”.

Онісим — раб Филимона, який утік, але зустрів апостола Павла, навернувся до християнства і став Павловим духовним сином. Павло надсилає його назад до Филимона з листом, закликаючи прийняти його не як раба, а як брата.

Апостол Павло — наставник і духовний автор листа. Він не тільки просить Филимона пробачити Онісима, але й дає йому зрозуміти, що християнська любов і прощення вищі за соціальні й юридичні закони.

Филимон вважається святим за життя та віру: його християнська доброчесність, відкритість дому для богослужінь і готовність до прощення відзначають його як приклад віри та милосердя.

Прикмети 22 листопада

Якщо зранку видно іній на деревах — до морозів.

Якщо вранці — туман по землі — до відлиги, відтепелі.

Якщо день ясний — така погода може протриматись на приблизно три тижні

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними віруваннями краще уникати певних дій: не позичайте сіль і цукор, бо разом із ними можна віддати частину свого добробуту; не давайте в борг борошно чи воду, інакше це може призвести до нестачі та голоду. Також не рекомендується вирушати у далеку подорож — день не сприятливий для тривалих переїздів.

Що можна робити завтра

Цього дня існує звичай дарувати тим, хто потребує, старі речі — вважають, що така щедрість приносить у дім гармонію та добробут.