22 листопада — яке церковне свято, що цього дня не можна робити з водою
Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 22 листопада, в православному календарі день пам’яті святого апостола Филимона і тих, хто з ним. Филимон був християнином ранньої Церкви у місті Колос (територія сучасної Туреччини). Його описують як багатого, шанованого людину, яка відкривала свій дім для зборів християнської громади, тобто, фактично, була “домашньою церквою”.
Онісим — раб Филимона, який утік, але зустрів апостола Павла, навернувся до християнства і став Павловим духовним сином. Павло надсилає його назад до Филимона з листом, закликаючи прийняти його не як раба, а як брата.
Апостол Павло — наставник і духовний автор листа. Він не тільки просить Филимона пробачити Онісима, але й дає йому зрозуміти, що християнська любов і прощення вищі за соціальні й юридичні закони.
Филимон вважається святим за життя та віру: його християнська доброчесність, відкритість дому для богослужінь і готовність до прощення відзначають його як приклад віри та милосердя.
Прикмети 22 листопада
Якщо зранку видно іній на деревах — до морозів.
Якщо вранці — туман по землі — до відлиги, відтепелі.
Якщо день ясний — така погода може протриматись на приблизно три тижні
Що завтра не можна робити
Цього дня за народними віруваннями краще уникати певних дій: не позичайте сіль і цукор, бо разом із ними можна віддати частину свого добробуту; не давайте в борг борошно чи воду, інакше це може призвести до нестачі та голоду. Також не рекомендується вирушати у далеку подорож — день не сприятливий для тривалих переїздів.
Що можна робити завтра
Цього дня існує звичай дарувати тим, хто потребує, старі речі — вважають, що така щедрість приносить у дім гармонію та добробут.