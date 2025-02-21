22 лютого — яке церковне свято, чому варто спостерігати за погодою цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 22 лютого, в православному календарі віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії. Це подія, пов’язана з відкриттям та набуттям останків ранньохристиянських мучеників. Згідно з церковною традицією, ці святі загинули за віру під час гонінь на християн у Римській імперії.

Святі мощі були знайдені в місцевості Євгенія (ймовірно, йдеться про місце поблизу Константинополя або в іншій частині Візантійської імперії) за божественним одкровенням чи внаслідок археологічних розкопок. Віднайдення мощів зазвичай супроводжувалося чудесними знаками, зціленнями та піднесенням духовного життя серед віруючих.

Церква вшановує цю подію як свідчення нетлінності святості та торжества віри над смертю. Часто такі мощі переносили до храмів, де вони ставали об'єктом поклоніння та джерелом благодаті для вірян.

Прикмети 22 лютого

Народні прикмети 22 лютого / Фото: Unsplash

Якщо мороз і ясно – весна буде холодною, якщо відлига – теплою.

Відлига або дощ – на ранню теплу весну.

Туман або іній вранці – до теплої весни та доброго врожаю.

Що завтра не можна робити

Не можна лінуватися і байдикувати – вважалося, що ледачі цього дня весь рік матимуть труднощі. Не слід сваритися та конфліктувати – інакше суперечки тягнутимуться довго.Не можна брати та давати гроші в борг – це може призвести до фінансових проблем. Не можна стригти волосся – існувала прикмета, що таким чином можна "відрізати" удачу.

Що можна робити завтра

Вважалося, що погода цього дня віщує, якою буде весна, тому обов'язково спостерігали за погодою. Наші предки вірили, що цього дня потрібно позбутися зайвого мотлоху та очистити будинок від негативної енергії.

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