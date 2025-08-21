Церковне свято 22 серпня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 22 серпня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Агатоніка, Северіяна та інших. Святі жили у III–IV століттях у часи великого гоніння на християн за імператора Діоклетіана (284–305 рр.). Точне місце народження Агатоніка та Северіяна невідоме, але традиційно вважається, що вони діяли в Малій Азії.

Агатонік і Северіян були воїнами або простими громадянами, які відкрито сповідували християнську віру. Під час переслідувань християн їх схопили та піддали суворим катуванням через відмову принести жертву язичницьким богам.

Відомо, що святі перенесли неймовірні страждання, залишаючись вірними Христу. Агатоніка стратили спочатку катуванням на колісниці або через спалення, а Северіяну — за іншими джерелами — відрубали голову. Разом із ними часто згадуються й інші мученики, такі як Кір, Домнініан, Приск та Палімон, що підтримували їх у випробуваннях.

Прикмети 22 серпня

Якщо 22 серпня небо ясне — осінь буде теплою.

Південний вітер — тепло збережеться ще на кілька тижнів.

Пташки починають збиратися у зграї та відлітати — осінь близько.

Що завтра не можна робити

Народна мудрість цього дня застерігає: ліс сьогодні небезпечний — легко загубитися; нові починання чи обговорення планів краще відкласти, бо не принесуть успіху; а далекі подорожі краще перенести на інший час.

Що можна робити завтра

У молитвах до святого Агатоніка віряни просять підкріпити їхню віру, дарувати внутрішню силу для подолання життєвих випробувань і вберегти від злих помислів та небезпечних впливів. У його день особливо важливо творити добрі справи: вважається, що кожен прояв милосердя та допомоги повернеться сторицею.