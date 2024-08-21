22 серпня — яке церковне свято, чому не можна їсти до заходу сонця

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 22 серпня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Агатоніка, Северіяна та інших. Святий Агатонік був благочестивим християнином, який жив у IV столітті в місті Нікомідія (нині територія Туреччини). Він активно проповідував християнство і навертав язичників до віри в Христа.

За часів імператора Максиміана (правління 286-305 рр.) почалися жорстокі переслідування християн. Агатоніка разом із його друзями, включаючи Зотика, Феопрепія, Акиндина, Северіяна та інших, схопили та піддали тортурам. Вони відмовилися зректися своєї віри і тому були засуджені на смерть.

Святого Агатоніка разом із його супутниками змусили йти до Фракії, де їх жорстоко стратили. Це сталося приблизно 305 року.

Святий Северіян, імовірно, був римським громадянином, також жив у період гонінь на християн. Як і Агатонік, він був ревним християнином, що став мішенню для язичницької влади через свою віру. Його історія тісно пов'язана з історією Агатоніка, і вони часто згадуються разом у церковній традиції.

Згідно з переданням, святі мученики прийняли смерть за Христа з великим мужністю і терпінням. Їхні мученицькі подвиги залишили глибокий слід у християнській історії, і вони стали символами відданості вірі навіть перед обличчям смерті.

Прикмети 22 серпня

Народні прикмети 22 серпня / Фото: Unsplash

На дубі багато жолудів — на Різдво буде багато снігу.

Павутина летить високо до холодної зими.

Теплий і сухий день — до пізньої зими.

Що завтра не можна робити

Згідно з традиціями цього дня не можна приймати і дарувати подарунки, тому що це може призвести до дрібних неприємностей. Також не варто відправлятися в довгі подорожі, вам будуть заважати різні проблеми в дорозі. Жінкам забороняється їсти до заходу сонця, наші предки вірили, що так вони "з'їдають" свою красу.

Що можна робити завтра

У селян існувало повір'я, що цього дня нечиста сила починає біснуватися в полі. Щоб захистити свій урожай, було прийнято захищати його. Для цього надягали кожух навиворіт, а в руки брали кочергу. Так вирушали на поле вночі.

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