22 серпня — яке церковне свято, що означає спокійна і тиха погода, чому потрібно поститися

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 22 серпня, в православному календарі день пам’яті апостола Матфія. Апостол Матфій був одним з дванадцяти учнів Ісуса Христа, якого обрали замість Юди Іскаріота, що зрадив Господа.

Апостол Матфій народився у Вифлеємі і належав до коліна Юди. Він вивчав Закон Божий за священними книгами і був свідком хрещення Ісуса на Йордані. Проповідував Євангеліє в різних країнах, таких як Кападокія, Колхіда, Македонія та Юдея. Він творив чудеса і зцілював хворих іменем Ісуса.

Матфій загинув за віру в Христа, будучи побитим камінням або розіп’ятим на хресті (за різними джерелами). Апостол Матфій є покровителем будівельників, ковалів, теслярів, різників і кондитерів. Його заступництва просять безплідні подружжя і хлопчики, які приступають до навчання.

Апостол Матфій є автором одного з чотирьох канонічних Євангелій, яке вважається першим за послідовністю і написане для юдейських читачів. У своєму Євангелії апостол Матфій показує, що Ісус є обіцяним Месією, Сином Божим і спасителем світу.

Зображується на іконах у довгому одязі з атрибутами, такими як алебарда, меч, сокира або спис.

Прикмети 22 серпня

Народні прикмети 22 серпня / Фото: Pexels

Сильно дощить 22 серпня — чекайте на погану погоду до самого кінця літа.

Спокійна і тиха погода вказує, що зима буде пізньою, а осінь теплою.

Дме сильний вітер — буде холодна зима.

Що завтра не можна робити

В народі вірили, що на Матвія не варто носити будь-які металеві прикраси та пити трав'яні чаї, інакше можна накликати на себе проблеми зі здоров'ям. Також категорично заборонялося дивитися на Місяць — може сильно розболітися голова. Щоб вас не спіткали фінансові труднощі і проблеми, не варто цього дня потирати долоні.

Що можна робити завтра

22 серпня віряни приділяють особливу увагу читанню молитов та відвідуванню храмів. Все ще продовжують поститися, адже триває Успенський піст, під час якого не можна вживати в їжу м'ясні, молочні страви, рибу, яйця.

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