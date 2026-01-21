Церковне свято 22 січня / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 22 січня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Тимотея. Святий Тимотей народився в місті Лістра (Мала Азія, сучасна Туреччина). Під час другої місіонерської подорожі Павло знову прибув до Лістри й, помітивши добру славу Тимотея серед християн, узяв його з собою як співпрацівника. Перед початком місії Павло обрізав Тимотея, зважаючи на юдейське походження його матері — не як обов’язок Закону, а як пастирський крок для уникнення спокус і перешкод у проповіді серед юдеїв. Згідно з церковним переданням, Тимотей був поставлений першим єпископом Ефесу — одного з найважливіших центрів раннього християнства. За церковним переданням, святий Тимотей прийняв мученицьку смерть в Ефесі близько 97 року.

Церковне свято 22 січня — день пам’яті святого преподобного мученика Анастасія Перського

Майбутній святий народився в Персії наприкінці VI століття. Його світське ім’я в джерелах не збереглося. Його юність минала в атмосфері воєнної слави та державного культу, де християнство сприймалося як ворожа віра Римської (Візантійської) імперії.

Рішучий злам у житті Анастасія стався під час персько-візантійських воєн початку VII століття, зокрема після захоплення персами Єрусалима 614 року. Побачене й почуте пробудило в ньому внутрішню боротьбу, що завершилася відреченням від язичництва.

Реклама

Після хрещення Анастасій вступив до монастиря поблизу Єрусалима. Чернецтво для нього стало не втечею від світу, а підготовкою до найвищого свідчення віри. З часом він відчув внутрішній поклик повернутися в Персію — не як воїн, а як свідок Христа. Повернувшись на батьківщину, Анастасій відкрито визнав себе християнином. Це було рівнозначно смертному вироку. Анастасія піддали жорстоким катуванням, які тривали дуже довго. Зрештою, близько 628 року, святого було усічено мечем разом з іншими християнами. Так він завершив свій шлях як преподобний мученик — тобто чернець, який прийняв мученицьку смерть.

Прикмети 22 січня

Народні прикмети 22 січня / © pexels.com

«Запітніло» скло в будинку — чекайте на потепління.

Морозні візерунки на вікні — будуть довгі холоди.

Сонячний день — весна прийде рано.

Що завтра не можна робити

Не варто цього дня за народними прикметами вирушати в далеку дорогу і байдикувати — подорож точно буде невдалою. А ще не виносьте сміття після заходу сонця — з ним «піде» також і ваше щастя.

Що можна робити завтра

До святого апостола Тимотея віряни звертаються з молитвами про здоров’я, допомогу в різноманітних справах, зміцнення віри і дарування сил на різні звершення.