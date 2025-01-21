22 січня — яке церковне свято, чому краще не виносити сміття з будинку після заходу сонця

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 22 січня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Тимотея. Тимофій (Тимотей) народився у Лістрі (сучасна Туреччина), у родині, де мати була єврейкою, а батько – язичником (Дії 16:1). Його мати, Євніка, та бабуся, Лоїда, були віруючими і вчили його вірі. Саме вони стали основними джерелами його духовного виховання. Це могло мати великий вплив на його життя і на рішення стати християнином.

Тимофій зустрів апостола Павла, коли той проходив через Лістру під час свого другого місіонерського подорожі. Павло побачив у Тимофії потенціал і, побачивши його християнську вірність, запросив його приєднатися до свого служіння. Тимофій став помічником Павла і супроводжував його в подорожах, проповідуючи Євангеліє разом з ним.

Тимофій був важливою фігурою у створенні ранніх християнських громад. Павло часто згадував його як свого вірного співробітника і довірену особу, яка допомагала організовувати церковне життя і підтримувати громади. Тимофій був посланий Павлом у різні міста, щоб продовжувати місіонерську діяльність, налагоджувати порядок і вирішувати складні питання в церквах.

Павло написав два послання до Тимофія, які є частиною Нового Завіту. У них він дає поради щодо пастирського служіння, організації церкви та вчить зберігати вірність вірі. Особливо важливою є порада Павла бути прикладом для інших вірян і твердо стояти на істині, навіть у часи випробувань.

Його мученицька смерть сталася в Ефесі, де він служив єпископом. Він був убитий під час погромів язичниками, коли він виступав проти святкування язичницького свята. За іншими даними, він був побитий камінням або страчений через свою проповідь християнської віри.

Церковне свято 22 січня — день пам'яті святого преподобного мученика Анастасія Персидського

Анастасій народився в Персії в сім'ї поган, однак, від молодих років прийняв християнство. Як історія свідчить, Анастасій був розумним і благочестивим чоловіком, який мав глибокий християнський переконання. Він був відомий своєю доброчесністю і великою вірою.

Він служив при дворі персидського царя, і його християнська віра була добре відома серед придворних. Існують свідчення, що Анастасій був на високій посаді при царському дворі, однак зберігав непохитну віру в Христа. З часом це стало предметом підозр у персидських правителів, які були язичниками і вороже ставились до християн.

Коли в Персії почалися активні переслідування християн за часів правління персидського царя Шапура II (фактично від 309 до 379 року), Анастасій став жертвою цих репресій. Його звинувачували в тому, що він відмовився від поклоніння язичницьким богам і не брав участі в язичницьких обрядах. Анастасій був затриманий і підданий численним тортурам.

Існує кілька варіантів мученицької смерті святого. Згідно з однією версією, його було обезголовлено за відмову відректися від Христа. Інші джерела повідомляють, що його спочатку били і піддали тортурам, а потім стратили. Однак одна з найбільш поширених традицій вказує, що його вбили за те, що він відмовився виконати наказ поклонитися язичницьким богам.

Прикмети 22 січня

Народні прикмети 22 січня / Фото: Unsplash

На вікнах з'явилися візерунки від морозу — холод протримається ще довго.

Сніжить — буде багатий урожай зернових.

На склі з'являється конденсат — до потепління.

Що завтра не можна робити

Згідно з народними прикметами цього дня краще не вирушати в далеку дорогу, тому що подорож буде невдалою. Також забороняється викидати сміття з будинку після заходу сонця — разом з ним з оселі "піде" щастя.

Що можна робити завтра

Зазвичай святому апостолу Тимофію моляться про дарування сил, здоров'я, зміцнення віри і допомогу в різних справах. За старих часів селяни перевіряли залишки зерна і підраховували, чи вистачить до кінця зимового сезону.

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