Церковне свято 22 травня / © Unsplash

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Завтра, 22 травня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Василіска. Святий мученик Василіск — це один із тих яскравих героїв раннього християнства, який беззаперечно віддав своє життя за віру в Христа. Його історія — це історія безстрашної відданості, мужності і готовності прийняти найжорстокіші випробування заради правди.

Василіск жив у часи, коли християнство ще було заборонене і переслідуване. Він не просто належав до спільноти вірян — його душа палала вірою, яка була для нього дорожчою за все земне. Коли настав час вибору — відректися від Христа або померти — Василіск вибрав смерть, не вагаючись ні на мить.

За переказами, він зазнав страшних мук: його піддавали тортурам, які мали зламати тіло і дух, але його воля залишалася непохитною. І хоча вороги намагалися змусити його зректися віри, Василіск вистояв до кінця, прийнявши мученицьку смерть як найвищу жертву і знак перемоги над злом.

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Ця історія надихала і надихає тисячі людей, адже Василіск — це символ непохитної віри і сили духу, приклад того, як любов до Бога може зробити людину незламною навіть перед обличчям смерті. Пам’ять про нього зберігається у церковних літургіях і молитвах, нагадуючи про те, що справжня віра — це не просто слова, а вчинки, що доводять її живу силу.

Прикмети 22 травня

Народні прикмети 22 травня / © unsplash.com

Ясне небо і теплий вітер — літо буде спекотним і врожайним.

Якщо птахи активно співають уранці — погода триматиметься суха і тепла.

Гроза цього дня — літо буде мінливим, з періодами дощів і спеки.

Що завтра не можна робити

Серед головних заборон цього дня — категорично не можна сваритися, ображати людей, відмовляти в допомозі, піддаватися заздрості, поширювати плітки та опускатися у зневіру. Ці дії несуть у собі небезпеку і руйнують гармонію, яку варто берегти.

У народі день Василіска вважався одним із найстрашніших і найнебезпечніших. Згідно з віруваннями, саме в цей час народжувався зміїний цар Василіск — істота, що вселяла жах і лякала людей. Через це не бралися за нові справи — вважалося, що будь-яка почата робота приречена на провал. Заборонялося працювати в полі і на городі — люди говорили: “Не сіяли, не орали — пережидали страшний день, щоб поля не забруднити, а волошки не загинули”. Ці слова відображали глибоку повагу до природи і прагнення уникнути непередбачуваних лих.

Також суворо заборонялося свистіти — це могло призвести до обману і навіть крадіжок. Навіть медики радили відкласти всі планові хірургічні операції, бо вважалося, що в цей день лікування не принесе бажаного результату, а навпаки — може погіршити стан.

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Що можна робити завтра

До святого Василіска звертаються з найщирішими молитвами про зміцнення віри, про духовне і тілесне зцілення, а також про силу витримати життєві випробування. Він уособлює підтримку у важкі часи, допомагаючи душі і тілу відновитися та знайти внутрішній спокій.

У цей день можна займатися домашніми справами — прибирати, прати і готувати їжу, адже це приносить гармонію і порядок у родину. Особливо цінним вважається збір і сушіння волошок — із цих ніжних квітів готують цілющий чай, який знімає застуду, полегшує біль у шлунку та суглобах.

За народними віруваннями, якщо 22 травня сплести вінок з волошок і принести його до хати, це відкриє двері для добра і забезпечить сімейний добробут, наповнюючи оселю теплом і затишком.