ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
345
Час на прочитання
3 хв

22 травня — яке церковне свято, чому за народними повір’ями цей день вважали одним з найстрашніших

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 22 травня

Церковне свято 22 травня / © Unsplash

Завтра, 22 травня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Василіска. Святий мученик Василіск — це один із тих яскравих героїв раннього християнства, який беззаперечно віддав своє життя за віру в Христа. Його історія — це історія безстрашної відданості, мужності і готовності прийняти найжорстокіші випробування заради правди.

Василіск жив у часи, коли християнство ще було заборонене і переслідуване. Він не просто належав до спільноти вірян — його душа палала вірою, яка була для нього дорожчою за все земне. Коли настав час вибору — відректися від Христа або померти — Василіск вибрав смерть, не вагаючись ні на мить.

За переказами, він зазнав страшних мук: його піддавали тортурам, які мали зламати тіло і дух, але його воля залишалася непохитною. І хоча вороги намагалися змусити його зректися віри, Василіск вистояв до кінця, прийнявши мученицьку смерть як найвищу жертву і знак перемоги над злом.

Ця історія надихала і надихає тисячі людей, адже Василіск — це символ непохитної віри і сили духу, приклад того, як любов до Бога може зробити людину незламною навіть перед обличчям смерті. Пам’ять про нього зберігається у церковних літургіях і молитвах, нагадуючи про те, що справжня віра — це не просто слова, а вчинки, що доводять її живу силу.

Прикмети 22 травня

Народні прикмети 22 травня / © unsplash.com

Народні прикмети 22 травня / © unsplash.com

  • Ясне небо і теплий вітер — літо буде спекотним і врожайним.

  • Якщо птахи активно співають уранці — погода триматиметься суха і тепла.

  • Гроза цього дня — літо буде мінливим, з періодами дощів і спеки.

Що завтра не можна робити

Серед головних заборон цього дня — категорично не можна сваритися, ображати людей, відмовляти в допомозі, піддаватися заздрості, поширювати плітки та опускатися у зневіру. Ці дії несуть у собі небезпеку і руйнують гармонію, яку варто берегти.

У народі день Василіска вважався одним із найстрашніших і найнебезпечніших. Згідно з віруваннями, саме в цей час народжувався зміїний цар Василіск — істота, що вселяла жах і лякала людей. Через це не бралися за нові справи — вважалося, що будь-яка почата робота приречена на провал. Заборонялося працювати в полі і на городі — люди говорили: “Не сіяли, не орали — пережидали страшний день, щоб поля не забруднити, а волошки не загинули”. Ці слова відображали глибоку повагу до природи і прагнення уникнути непередбачуваних лих.

Також суворо заборонялося свистіти — це могло призвести до обману і навіть крадіжок. Навіть медики радили відкласти всі планові хірургічні операції, бо вважалося, що в цей день лікування не принесе бажаного результату, а навпаки — може погіршити стан.

Що можна робити завтра

До святого Василіска звертаються з найщирішими молитвами про зміцнення віри, про духовне і тілесне зцілення, а також про силу витримати життєві випробування. Він уособлює підтримку у важкі часи, допомагаючи душі і тілу відновитися та знайти внутрішній спокій.

У цей день можна займатися домашніми справами — прибирати, прати і готувати їжу, адже це приносить гармонію і порядок у родину. Особливо цінним вважається збір і сушіння волошок — із цих ніжних квітів готують цілющий чай, який знімає застуду, полегшує біль у шлунку та суглобах.

За народними віруваннями, якщо 22 травня сплести вінок з волошок і принести його до хати, це відкриє двері для добра і забезпечить сімейний добробут, наповнюючи оселю теплом і затишком.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
345
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie