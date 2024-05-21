22 травня — яке церковне свято, чому дівчатам заборонялося цього дня плакати

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 22 травня, в православному календарі день пам’яті священномученика Василіска. Василіск народився в місті Амасья, Каппадокія.

Після того, як Василіск і його брати були жорстоко побиті за віру, їм було видіння Господа і святого Феодора Тирона, після чого вони одужали від усіх ран. Це чудо призвело до того, що багато язичників обернулися до християнства, за що були страчені.

Василіск був засуджений до смерті в Команах Понтийських, де його тримали у в’язниці. Перед стратою він мав видіння, в якому Господь обіцяв йому свою допомогу і передрік мученицьку смерть. Василіск попросив сторожів в’язниці відпустити його, щоб попрощатися з родиною. Вони відпустили його, оскільки поважали його святість життя і чудеса, які він творив.

Після повернення Василіска ігемон Агриппа, який прибув до міста Амасья і почав переслідувати христиан, дізнавшись про його відпустку, прийшов у лють. Він жорстоко покарав сторожів в’язниці і послав за мучеником військовий загін. Василіска зв'язали і піддали жорстоким тортурам, але зрештою він прийняв мученицьку смерть.

Прикмети 22 травня

Народні прикмети 22 травня / Фото: Unsplash

Сильний туман — до великого урожаю.

Вночі заспівав соловей — день буде теплим.

Під час дощу подув сильний вітер — випогодиться.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші предки намагалися триматися якнайдалі від водойм, не ходили купатися на озера чи річки, тому що вірили, що це принесе одні біди. Незаміжнім дівчатам заборонялося плакати. Існувало повір'я, що тоді цілий рік їх будуть переслідувати біди.

Що можна робити завтра

Наші пращури часто називали день Волошковим, тому що в цей період квітнули на полях ці яскраві квіти. З них, а також березових гілочок, дівчата плели вінки, кидали їх у водойми. Вірили, якщо вінок не потоне, отже, добробут не за горами.

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