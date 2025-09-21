Церковне свято 22 вересня / © pixabay.com

Завтра, 22 вересня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Фоки. Святий Фока народився у невідомому місці, ймовірно в Малій Азії, у часи, коли християнство перебувало під переслідуванням. Його родина була благочестивою, і ще змалку він виховувався в християнській вірі.

Він став священиком і служив у місті, яке традиційно пов’язують із Понтським регіоном. Відомо, що Фока був не лише пастирем, але й активним благодійником: допомагав бідним, хворим, в’язням та мандрівникам.

За часів гонінь на християн (ймовірно за імператора Діоклетіана чи Ліцинія), Фока не відрікся від своєї віри. Йому запропонували відректися від Христа і принести жертву язичницьким богам, але він відмовився. За легендою, святого Фоку кинули в море, або ж обезголовили (існують різні версії). Його мученицька смерть стала прикладом стійкості у вірі.

Церковне свято 22 вересня — день пам’яті святого пророка Йони

Святий пророк Йона — один із малих пророків Старого Завіту, знаний насамперед завдяки своїй книзі у Біблії, що розповідає про його пророче служіння, спробу втекти від Божого наказу та чудо, яке Господь учинив через його послух. Його життя та діяльність є важливим прикладом Божого милосердя і терпіння до людини.

Йона жив у IX столітті до Різдва Христового, за часів пророків Ісаї, Амоса та інших. Він походив із Галилеї або містечка Гаф, і був сином Амита (Йона, син Амита). Бог покликав Йону проповідувати у великому місті Ніневії, столичному центрі Ассирійської імперії, щоб закликати людей до покаяння за їхні гріхи. Ніневія була містом жорстокості та беззаконня, і Господь бажав через Йону врятувати його мешканців від покарання.

Йона спочатку не бажав виконати Божу волю і вирушив у протилежному напрямку — на кораблі в Тарсиш. Під час шторму на морі моряки кинули Йону за борт, і його поглинула велика риба (кит), де він пробув три дні та три ночі. У череві риби Йона молився, покаявся та визнавав Божу владу, після чого риба викинула його на берег.

Після свого спасіння Йона нарешті пішов до Ніневії і виголосив слово Бога: місто буде зруйноване через гріхи, якщо люди не покаються. Жителі Ніневії повірили пророку, одяглися в пости та покаяння, і Бог відвернув катастрофу, милосердно зберігши місто.

Прикмети 22 вересня

Ясне небо вранці віщує гарну погоду на найближчі дні.

Південний вітер — осінь буде теплою, урожайною, а зима пізньою.

Якщо зранку іній на листі — слід очікувати холодної зими.

Що завтра не можна робити

За старими народними віруваннями, не варто байдикувати і довго лежати в ліжку — інакше можуть з’явитися труднощі з фінансами. Також рекомендують у цей день ловити, продавати та споживати рибу, на знак пам’яті про те, як пророк Йона перебував у череві великої риби.

Що можна робити завтра

Святого Фоку шанують як покровителя, що оберігає від пожеж і рятує тих, хто потрапив у воду, а також до нього звертаються з молитвами про безпеку дому та родини. Цього дня корисно готувати страви з редьки — це вважається способом зміцнити здоров’я. А якщо 22 вересня на голову впаде ялинова шишка, в народі вважають це знаком прийдешнього добробуту та багатства.