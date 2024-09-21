22 вересня — яке церковне свято, чому не можна їсти страви з риби

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 22 вересня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Фоки. Він був християнським святим, що жив у III столітті. За традицією, Фока походив з Малої Азії і був відомий своєю благочестивою життям та відданістю Христу.

Фока працював як садівник і жив у місті, де активно допомагав бідним і потребуючим. Його добрі справи та благодійність зробили його популярним серед місцевих жителів. Його віра в Христа привела до того, що він став проповідником і, врешті-решт, отримав священний сан.

У той час, коли християн переслідували, Фока не приховував своєї віри. Його арештували і піддали тортурам за відмову відректися від Христа. За легендою, святий витримав численні страждання, залишаючись незламним у своїй вірі. Фока був страчений за наказом римського імператора, який прагнув знищити християнство. Його мученицька смерть стала символом віри та стійкості, а також прикладом для наступних поколінь християн.

Церковне свято 22 вересня — день пам'яті святого пророка Йони

Йона жив у VIII столітті до н.е. і був покликаний Богом до проповіді покаяння мешканцям Ніневії, столиці Ассирійської імперії. Ассирія була ворогом Ізраїлю, і Йона, боячись їхньої реакції і сподіваючись на їхнє покарання, спробував втекти від цього покликання. Замість того, щоб йти до Ніневії, Йона сів на корабель, що прямував до Таршиша. Під час подорожі на кораблі спалахнула буря, і моряки, зрозумівши, що це через Йону, кинули його за борт.

Йона потрапив у пастку великої риби (часто інтерпретується як кит), де провів три дні і три ночі. Це перебування символізує його внутрішню боротьбу та покаяння. Після звільнення від риби, Йона виконав волю Божу і прибув до Ніневії. Він проповідував покаяння, і, до його здивування, жителі Ніневії прийняли його послання, покаялися в гріхах і отримали прощення від Бога.

Після покаяння Ніневії, Йона відчув гнів і незадоволення, адже сподівався на їхнє покарання. Бог вчив його важливості милосердя і співчуття, показуючи, що Він дбає про всіх людей, незалежно від їхнього походження.

Прикмети 22 вересня

Народні прикмети 22 вересня / Фото: Unsplash

Пасмурно і дощить — така погода протримається ще сім днів.

На березі ще є листя — сніг випаде не скоро.

Туман вранці вказує на теплу погоду.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші предки не їли страви з риби, тому що пророк Йона провів три дні в череві кита. Якщо забути про цю заборону, то на людину чекають біди, фінансові проблеми, погіршення здоров'я.

Що можна робити завтра

Святому Фоку молилися про захист будинку від пожежі. А ще йшли до лісу, якщо на голову впала шишка, то це вказувало на добрий знак. Вірили, що в життя тоді увійде багатство.

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