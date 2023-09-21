22 вересня — яке церковне свято, чому не можна спалювати віники, ловити і їсти рибу

Завтра, 22 вересня, в православному календарі день пам’яті святого Йона. Святий пророк Йона, послідовник пророка Єлисея, жив у VIII столітті до нашої ери. Він був одним з дванадцяти маленьких пророків, чиї книги входять до складу Біблії. Він був посланий Богом до міста Ніневії, щоб закликати його жителів до покаяння за їхні гріхи. Але Йона не хотів виконати це завдання і втік на кораблі. Дорогою на нього налетіла сильна буря, і він був кинутий за борт. Тоді його проковтнув великий кит, у череві якого чоловік провів три дні і три ночі. Потім кит викинув його на берег, і Йона зрозумів, що це знак волі Божої. Він попросив у Бога прощення і пішов до Ніневії, де проповідував слово Боже. Мешканці Ніневії послухали його і покаялися у своїх гріхах. Тоді Бог змилувався над ним і не знищив міста.

Церковне свято 22 вересня — день пам'яті святого Фоки

Священномученик Фока був православним єпископом Синопського міста в Малій Азії. Він жив у I-II століттях нашої ери і був відомий своєю добротою і милосердям. Він допомагав убогим і хворим, гостинно приймав подорожніх і проповідував Євангеліє. За це він зазнав переслідувань від язичників, які хотіли знищити християнство.

Одного разу до міста прибула група солдат, які мали наказ знищити всіх християн. Вони не знали, хто є єпископом, тому звернулися до Фоки за допомогою. Він щиро прийняв їх у своїй оселі і навіть запропонував їм свою постіль. Уночі він помолився Богу за спасіння своїх гостей і поклав на столик листа з написом: "Я — Фока, єпископ Синопський". Ранком солдати прочитали листа і злякалися свого злочину. Вони просили Фоку прощення і визнали його святим. Але Фока сказав їм, що вони повинні виконати свою повинність і вбити його. Вони не могли цього зробити, тому поставили над ним казан з окропом і закип’ятили його. Так Фока помер за Христа і став мучеником.

Прикмети 22 вересня

Народні прикмети 22 вересня / Фото: Pexels

Ще не до кінця попадало листя на березі — зима прийде пізно.

Вранішній дощ означає, що ще тиждень буде тепла погода.

На сосні мало шишок — взимку буде тепло і багато снігу.

Що завтра не можна робити

Цього дня в давнину наші предки намагалися не спалювати віники, якими підмітали в будинку. Вірили, що з попелом вітер розвіє також сімейне щастя та лобробуту. Також не ловили і не їли рибу, щоб не накликати на себе чорну смугу. Під забороною були також сварки і довгий сон до обіду.

Що можна робити завтра

Наші предки цього дня їли редьку, тому обов'язково ставили на стіл страви з нею. Особливу увагу приділяли осиці. Вважалося, якщо листя на цьому дереві починають дрижати, наче від страху, отже, вони прийняли на себе всі біди та гріхи людини.