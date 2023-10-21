22 жовтня — яке церковне свято, що потрібно робити, щоб зустріти хорошого чоловіка

Завтра, 22 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого рівноапостольного Аверкія. Святий Аверкій був єпископом Ієраполя у Фригії в другій половині II століття. Він був названий рівноапостольним за свої великі труди по проповідуванню Євангелія, совершенню чудес і оберненню язичників до Христа. Він подорожував по Сирії, Киликії, Месопотамії і Риму, де він зустрічався з імператором Марком Аврелієм і отримав від нього подарунки. Помер 167 року і був похований у Ієраполі. На його надгробку була написана надпис, яка містила висловлювання про його віру і надію.

Церковне свято 22 жовтня — день пам'яті мученика Олександра

Святий мученик Олександр, який жив за імператора Деція, був одним з перших християн, які пострадали від жорстоких гонінь, організованих цим правителем. Він народився в Каппадокії і був сином багатого торговця. Він отримав гарну освіту і займався торгівлею. Згодом прийняв християнство і став дияконом у Римі. Він служив папі Фавіану і був його довіреною особою. 250 року, коли Децій видав указ про обов’язкове приношення жертви римським богам, Олександр вирішив не покидати Рим, а залишитися там і допомагати християнам. Його затримали і привели на суд перед Квинтіаном, який намагався спонукати його відступити від своєї віри. Александр відмовився від цього і засвідчив свою любов до Христа.

Прикмети 22 жовтня

Народні прикмети 22 жовтня / Фото: pixabay.com

Немає дощу — наступний рік буде важким і неврожайним.

Сильна злива вказує на те, що непогода буде ще довго.

Ясний день до похолодання.

Що завтра не можна робити

Краще не відправлятися в подорож цього дня, тому що на вас неодмінно будуть чекати різні неприємності. В давнину заборонялося займатися роботою по дому, зокрема прибирати. Відмовлялися і від дрібного ремонту.

Що можна робити завтра

Вдень дівчата, які хотіли зустріти хорошого чоловіка і вийти щасливо заміж, йшли до церкви, купували дві свічки, ставили перед іконою Божої Матері і про себе промовляли: "Як ці свічки яскраво горять і поряд стоять, так і життя моє буде яскравим, а поруч — хороший партнер". Потім потрібно тричі перехреститися, вклонитися іконі і піти додому, ні з ким не говорячи по дорозі.

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