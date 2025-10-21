Церковне свято 22 жовтня / © pixabay.com

Реклама

Завтра, 22 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Аверкія, єпископа Єрапольського. Аверкій народився в місті Ієраполь, яке відоме своїми термальними джерелами, що вважалися священними. Він отримав християнське виховання і, під впливом апостольського духу, вирішив присвятити своє життя служінню Христу. Він став єпископом Ієраполя в період правління римського імператора Марка Аврелія (161–180 рр.).

Аверкій активно проповідував християнство, навертаючи язичників до віри. Він також відомий своєю боротьбою з язичницькими культом і святами, що були поширені в його рідному місті. Його діяльність привела до численних навернень і навернення язичників до християнської віри.

Внаслідок своєї ревної проповідницької діяльності Аверкій зазнав переслідувань з боку язичницької влади. Він був схоплений і підданий жорстоким тортурам за відмову відректися від християнської віри. Згідно з переказами, він був страчений через спалення на вогнищі, ставши мучеником за віру.

Реклама

Прикмети 22 жовтня

Народні прикмети 22 жовтня / © unsplash.com

Роса або туман зранку — віщує суху та сонячну осінь.

Ясне небо і теплий день — очікується теплий листопад, без сильних морозів.

Хмари низько над землею — передвіщають дощі найближчими днями.

Що завтра не можна робити

Цього дня краще утриматися від домашньої роботи — не братися за прання, прибирання, шиття чи в’язання, уникати далеких поїздок. Також не варто відмовляти тим, хто потребує допомоги чи милостині, адже вважають, що інакше можна нашкодити своєму фінансовому добробуту.

Що можна робити завтра

Рекомендують провести цей день у колі рідних і близьких. Оскільки від цього дня починаються перші ознаки холодів, стараються якомога швидше завершити всі ремонтні та будівельні справи.