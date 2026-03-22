Церковне свято 23 березня / © pexels.com

Реклама

Завтра, 23 березня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного мученика Нікона та його учнів. Історичні джерела свідчать, що Нікон походив із благочестивої родини. Він присвятив себе монашому життю та прагнув до глибокого духовного очищення. Його діяльність була спрямована на навчання та виховання молодих послідовників у вірі, а також на підтримку церковної громади.

Преподобний Нікон створив невеликий монастир, де разом із учнями вів духовні вправи, навчав молитви, посту та аскетизму. Його учні були відданими послідовниками, готовими слідувати прикладу наставника навіть у небезпеці.

За свідченнями літописів, Нікон і його учні стали жертвами переслідувань через незламну віру в Христа. Їх утримували в ув’язненні, катували за відмову відректися від віри, і врешті-решт вони прийняли мученицьку смерть. Цей подвиг утвердив їх як символи духовної стійкості та непохитності у вірі.

Реклама

Мучеництво Нікона та його учнів залишило глибокий слід у християнській традиції. Воно стало прикладом для багатьох поколінь віруючих, які прагнуть слідувати за Христом, незважаючи на випробування та страждання.

Прикмети 23 березня

Народні прикмети 23 березня / © pexels.com

Густий туман — дощове літо.

Жайворонки в небі — весна вже остаточно прийшла.

Вдень тепло, а вночі холодно — це до ясної, погожої погоди найближчим часом.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами, цього дня не радять створювати безлад у домі: чим більше пилу та бруду, тим більше ризику втратити матеріальний добробут. Також не варто тримати гроші на видному місці — вважається, що це може призвести до фінансових труднощів.

Що можна робити завтра

У православній традиції цей день присвячений молитві до святого Нікона і його учнів. Віряни звертаються з проханнями про зміцнення віри, витривалості духу, сміливості та терпіння, а також про допомогу у подоланні життєвих випробувань.