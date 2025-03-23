23 березня — яке церковне свято, чому краще утриматися від важкої фізичної праці

Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сьогодні, 23 березня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного мученика Нікона та його учнів. Це важливі постаті в історії християнства, які стали символом відданості Богові та мужності у боротьбі за віру. Вони жили в той період, коли християнство тільки починало поширюватися на Русі, а багато територій ще перебували під впливом язичництва. Нікон був не лише духовним наставником, а й сміливим проповідником, що невтомно несе світло Христової віри серед людей, які ще не знали Бога.

Нікон став відомим завдяки своїй благочестивій поведінці, вірності Богові та здатності навертати язичників до християнства. Однак його життя не було легким. Він зазнав жорстоких гонінь за свою проповідь, і, зрештою, був мучеником, разом із своїми учнями. Вони стали жертвами жорстоких переслідувань, віддаючи свої життя за те, щоб прославити Бога та поширити християнське вчення.

Ця мученицька смерть стала для віруючих величезним свідченням того, як можна віддати все заради Бога. Після цього святого Нікона та його учнів канонізували, і вони стали символом стійкості у вірі та відданості Христу. Їхній подвиг надихнув багатьох на те, щоб ще більше захоплюватися своєю вірою і слідувати їхньому прикладу.

Святий Нікон і його учні — це образи, які нагадують про важливість бути вірними своїм переконанням, навіть якщо доводиться йти через труднощі і випробування. Їхня пам'ять досі живе в серцях віруючих, а їхній подвиг вірності Богові — це урок мужності і духовної сили для кожного з нас.

Прикмети 23 березня

Народні прикмети 23 березня / Фото: Unsplash

Туман чи дощ 23 березня — до затяжної і дощової весни.

Мороз на 23 березня — до тепла після 1 квітня.

Ясна та суха погода 23 березня — до теплої весни.

Що сьогодні не можна робити

Цього дня віряни традиційно намагаються уникати важкої фізичної праці, оскільки в цей період піст заохочує до зосередженості на духовних справах, а не на мирських турботах.

Що можна робити сьогодні

23 березня є також часом для більш глибокої молитви та покаяння. Віряни повинні збільшити час, присвячений молитвам, читанню Святого Письма, звершенню покаяння та участі в богослужіннях. Це допомагає очистити душу і розвинути покаяння.

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